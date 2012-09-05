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Популярные видеослоты онлайн казино на реальные деньги
11 Марта 2021
Теги: Игры

Игровые аппараты Igrosoft (Россия) — высококачественное программное обеспечение для азартных развлечений. Многие слоты знакомы пользователям по наземным заведениям. С переходом игорных заведений в виртуал самые лучшие автоматы используются на сайтах казино, поскольку отлично адаптированы к онлайн-режиму. Испытать слот на сайте https://igrovye-sloty.net/, оценить его возможности, отследить статистику, можно в демонстрационном режиме, чтобы делать ставки осознанно. Коллекция виртуальных слотов от Игрософт составляет более 20 моделей.


Видеослоты Igrosoft: особенности

По стилю автоматы компании в точности повторяют «однорукие бандиты» из наземных заведений. Их фирменная «фишка» — двухмерная четкая графика, во многом напоминающая рисованные мультфильмы времен Советского Союза. Слоты оснащены пятью барабанами, призовые комбинации формируются по 9 линиям. Автоматы запускаются непосредственно в браузере. Бесплатный вариант не требует регистрации на сайте казино. Авторизоваться или создать аккаунт нужно только для игры на реальные деньги.

Сюжет аппаратов не слишком замысловатый. Возможно, что секрет их успеха именно в этом. Главные герои слотов хорошо знакомы русскоязычной аудитории: Колобок, симпатичная обезьянка (которая почему-то Крейзи), Робинзон, Штирлиц, в меру трезвый автослесарь из гаража. Многим посетителям интернет-казино нравится слот Фруктовый коктейль, который сочетает возможности современного игрового автомата с традиционной символикой в виде фруктов, совсем как у «одноруких бандитов» из девяностых.


Математические характеристики

Одно из достоинств слотов Игрософт в онлайн казино на реальные деньги — высокие значения возврата (RTP). Максимальная отдача (до 98%) у аппаратов со средним уровнем волатильности, что позволяет игрокам получать хорошие вознаграждения. Эмуляторы не имеют прогрессивных джекпотов, но процесс игры от этого ничуть не страдает. При настройке игры можно менять количество призовых линий и размер ставки. Практика показывает, что дольше всего получается продержаться, не растратив банкролл (а, возможно, и остаться в плюсе), если играть на средних ставках с количеством линий, равным 5.


Самые известные видеослоты в онлайн казино на реальные деньги

Наиболее популярные модели игровых аппаратов, разработанных Igrosoft:

  • Резидент. Главный герой — прототип всем известного Штирлица. Его задача — раздобыть секретную информацию во вражеском тылу. Если на игровом поле появились три картинки с сейфами, то активируется призовая игра в 2 уровня, как у настоящих компьютерных игр. По желанию участника, после каждого из призовых спинов можно активировать призовую игру.
  • Crazy Monkey — атмосферный аппарат, который переносит нас в центральноафриканский тропический лес. Символы — соответствующие: бабочки, львы, тропические фрукты, тотемные маски. Если сыграть с максимальными ставками в базовом раунде, то при выпадении призового раунда выигрыш сохраняется даже в случае неудачи.
  • Pirate — видеослот в пиратском стиле. Главный герой — старый морской волк, который приглашает на поиски сокровищ на островах, затерянных в океане. Изюминка этого слота — призовая игра, позволяющая увеличить вознаграждение в разы.
  • Лаки Хантер. Этот аппарат известен в русскоязычной среде как «Пробки». Завсегдатай пивных баров составит неплохую компанию любителю наживы. Символы здесь соответствующие: пивные кружки, бутылки, крабы и другая атрибутика питейного заведения. В бонусной игре участнику предлагается переворачивать пивные крышки, увеличивая сумму на депозите.

Может, кому-то видеослоты Игрософт покажутся устаревшими. Но простота правил, регулярные выплаты и интересные призовые игры по-прежнему привлекают пользователей онлайн казино на реальные деньги.


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