Популярные ставки в онлайн БК

Тотал в ставках на спорт является самым популярным видом пари в букмекерских компаниях, на который чаще всего ставят клиенты. В данной статье мы расскажем о том, что такое тотал в ставках, какие его разновидности существуют, дадим советы по использованию этого вида пари, а так же поговорим о стратегиях, позволяющих выигрывать на ставках на результативность матчей.

Основные виды спортивных ставок

В легальных букмекерских компания России доступен большой выбор ставок на спорт. Самыми популярными из этих ставок являются пари на победителя матча, фору и тотал. Делать ставки на спорт можно не только до начала матча, на и по ходу игры. Ставки по ходу матча доступны в разделе"Лайв", куда выводятся уже начавшиеся события, пари на них и коэффициенты на их исходы. Отметим, что профессиональные бетторы предпочитают использовать именно лайв ставки, поскольку они позволяют заключать пари, имея информация о составах команд, форме спортсменов и динамике матча.

Как делать ставки на тотал

Ставки на тотал - это пари на количество очков, голов или шайб. Смысл данного пари в том, чтобы угадать будет ли результативность матча выше или ниже, чем предлагаемая букмекерской конторой. Ставить на тотал можно как до начала игры, так и по ходу матча, при этом можно заключать пари не только на результативность всей игры, но и на конкретные игровые отрезки. Ставки на тотал популярны по причине того, что угадать результативность встречи проще, чем её победителя. Чтобы верно угадать результативность, можно использовать статистику личных встреч команд или спортсменов, а так же следить за трансляцией матча и его динамикой. Кроме того, существует множество рабочих стратегий ставок на тотал, в том числе и не требующих, чтобы беттор разбирался в выбранной спортивной дисциплине.

Как выбрать онлайн БК для ставок на спорт

В Российском интернете работают два типа букмекерских контор: официальные и офшорные. Если вы хотите заключать пари по выгодным коэффициентам и не иметь проблем с выплатами, то нужно выбирать только официальные онлайн БК. Данные букмекеры прошли все необходимые проверки на честность, проводимые сертифицированным регулятором. Они быстро выводят любые суммы денег и не блокируют аккаунт выигрывающим бетторам. Так же отметим, что данные онлайн БК поддерживают все популярные Российские платежные системы, при помощи которых можно пополнять счет и осуществлять выплаты, в том числе СБП и банковские карты Мир.

Бонусы букмекеров и условия их предоставления

Легальные букмекеры поощряют своих новых клиентов, давая им выгодные бездепозитные бонусы за регистрацию и подарки за первое пополнение счета. Бездепозитные бонусы - это бесплатные ставки, выдаваемые за создание аккаунта. Используя их, бетторы получают возможность выиграть и вывести реальные деньги, не пополняя счет. Бонусы за депозит - это бесплатные деньги на счете, сумма которых равна сумме первого пополнения. Используя бесплатные средства, игрок может повысить размер ставок и выигрывать больше.

Резюме

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