Надёжные и безопасные зимние шины занимают первые позиции в разных рейтингах, становятся предметом обсуждения на форумах автомобилистов, получают награды и благоприятные отзывы по итогам разных испытаний и исследований. Список вариантов зимней резины – для разных моделей автомобилей, условий эксплуатации, стиля вождения, климата – насчитывает тысячи вариантов. В разнообразии покрышек для зимнего периода года позволяет убедиться информация и ассортимент сайта R20. И всё же процесс подбора колёс для многих требовательных автовладельцев всё ещё является проблемой.





Надёжные шины: сложности выбора

При поиске подходящего комплекта автошин многие руководствуются желанием сэкономить, которое нередко приводит к принятию опрометчивых решений. На современном рынке представлена продукция не только всемирно известных брендов, но и компаний, которые предлагают дешёвую резину. Китайские шины на r20.com.ua – вариант, способствующий экономии средств, но цена такой экономии может оказаться слишком высокой.

Покупка надёжных шин поможет:

оснастить авто практичной резиной;

предотвратить риски аварийных ситуаций;

чувствовать себя за рулём уверенно;

избавиться от необходимости дополнительных расходов;

добиться комфорта.

Именно поэтому предусмотрительные покупатели, не желающие рисковать и поступаться собственной безопасностью, выбирают шины премиум-сегмента. Они неизменно оправдывают ожидания по части технических и эксплуатационных характеристик, отлично выполняют свои задачи в сложных условиях и долго служат.





Michelin X Ice3: удачный выбор

Компания Michelin – известный производитель авторезины для самых разных условий. Этот бренд известен каждому, кому приходилось выбирать шины для своего транспортного средства. Летние, зимние, всесезонные, для легковых, грузовых и внедорожных автомобилей, более дорогие или доступные – модели французских покрышек составляют внушительный список товарных позиций в ассортименте любого специализированного магазина.

Для сложных зимних условий компания выпустила шины Michelin X Ice3 – фрикционные легковые шины с улучшенными характеристиками безопасности в холодное время года. При создании данной модели особое внимание инженеров уделялось улучшению тормозных свойств и разгонной динамики на льду, а также топливной эффективности: проведённые испытания подтвердили результативность этой работы.



