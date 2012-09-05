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Популярные модели зимних шин: Michelin X Ice3
3 Июня 2019
Теги: авто

Надёжные и безопасные зимние шины занимают первые позиции в разных рейтингах, становятся предметом обсуждения на форумах автомобилистов, получают награды и благоприятные отзывы по итогам разных испытаний и исследований. Список вариантов зимней резины – для разных моделей автомобилей, условий эксплуатации, стиля вождения, климата – насчитывает тысячи вариантов. В разнообразии покрышек для зимнего периода года позволяет убедиться информация и ассортимент сайта R20. И всё же процесс подбора колёс для многих требовательных автовладельцев всё ещё является проблемой.

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Надёжные шины: сложности выбора

При поиске подходящего комплекта автошин многие руководствуются желанием сэкономить, которое нередко приводит к принятию опрометчивых решений. На современном рынке представлена продукция не только всемирно известных брендов, но и компаний, которые предлагают дешёвую резину. Китайские шины на r20.com.ua – вариант, способствующий экономии средств, но цена такой экономии может оказаться слишком высокой.

Покупка надёжных шин поможет:

  • оснастить авто практичной резиной;
  • предотвратить риски аварийных ситуаций;
  • чувствовать себя за рулём уверенно;
  • избавиться от необходимости дополнительных расходов;
  • добиться комфорта.

Именно поэтому предусмотрительные покупатели, не желающие рисковать и поступаться собственной безопасностью, выбирают шины премиум-сегмента. Они неизменно оправдывают ожидания по части технических и эксплуатационных характеристик, отлично выполняют свои задачи в сложных условиях и долго служат.

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Michelin X Ice3: удачный выбор

Компания Michelin – известный производитель авторезины для самых разных условий. Этот бренд известен каждому, кому приходилось выбирать шины для своего транспортного средства. Летние, зимние, всесезонные, для легковых, грузовых и внедорожных автомобилей, более дорогие или доступные – модели французских покрышек составляют внушительный список товарных позиций в ассортименте любого специализированного магазина.

Для сложных зимних условий компания выпустила шины Michelin X Ice3 – фрикционные легковые шины с улучшенными характеристиками безопасности в холодное время года. При создании данной модели особое внимание инженеров уделялось улучшению тормозных свойств и разгонной динамики на льду, а также топливной эффективности: проведённые испытания подтвердили результативность этой работы.


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