Chrysler Grand Voyager

Самый популярный минивэн в Штатах. Огромная вместимость, особенно при убранных из машины сиденьях второго и третьего рядов, каждое из которых сделано легкосъемным. Скромная, лаконичная и привлекательная внешность. Невысокая точность и низкая информативность рулевого управления не лучшим образом сочетаются с посредственной плавностью хода.

Hyundai Trajet

Trajet поменьше упомянутых конкурентов, да и оснащается обычно двухлитровым мотором. Машины с двигателем 2,7 л. (в комплекте только с «автоматом») к нам ввозятся «под заказ». От модели образца 1999 года вряд ли можно требовать свежести облика, да и ходовые качества далеки от эталонных. Зато цена позволяет Trajet уверенно чувствовать себя в нише «служебных минивенов».

Renault Grand Espace

Новейший и наиболее крупный европейский минивэн, но все же значительно уступающий по вместимости Quest. Тот же двигатель, что и у Quest, обеспечивает отличную динамику разгона. Хорошее сочетание управляемости и плавности хода. Ультрасовременный дизайн снаружи и изнутри.