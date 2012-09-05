Обратите внимание на то, что «Corne Bets» и «Dont Соте Bet» продолжаются и в следующей игре, если стрелок выигрывает свою первоначальную игру до выпадения иного результата.

Пример: предположим, вы играете в популярные игровые слоты 777 с одним из игроков «Соте Bets» и оба ставите по 5 жетонов. Стрелок как раз пытается добиться своей цели 4. При следующем броске ему выпадает сумма 8. Следовательно, ваше пари не разрешено, а 8 будет целью в вашей следующей игре. Теперь стрелок бросает кости, и ему выпадает 4. Однако еще нет ясности в отношении вашей новой игры. Стрелок начинает свою новую игру, и ему выпадает сумма 8. Теперь ваше пари разрешилось вашей победой, и вы выигрываете все 10 жетонов. Если количество дополнительных пари будет увеличиваться, то игра будет представляться вам все больше и больше из отдельных бросков костей, в то время как роль стрелка отойдет на задний план. В любое время вы можете заключать индивидуальные дополнительные пари. Все, что считается, является результатом отдельных бросков костей и основанием для заключения ваших собственных пари. Особенно это имеет значение, если вы допускаете также нижеследующие дополнительные пари:

• «Proposition Bets». Каждый игрок может предлагать любое пари и соответствующие коэффициенты выигрыша другим игрокам, которые не обяза тельно соответствуют чистым коэффициентам выигрыша. Существует два особенно распространенных вида «Proposition Bets»:

• «One Roll Bets». Так обозначают любое пари на результат следующего броска. Например, вы можете заключить пари, что в следующем броске выпадет «Graps» номера 2, 3 или 12.

• «One Number Bets». Так обозначают любое пари, которое исходит из того, что до какого то специального события выпадет или соответственно не выпадет определенная сумма. Например, вы можете заключить пари, что сумма 11 получится до выпадения любого дубля.

Благодаря тому, что существует большое количество различных пари, игра «Graps» очень интересна, хотя вы принимаете участие не во всех пари. Их выбор имеет огромное значение. Помните о ваших коэффициентах выигрыша!

Коэффициенты выигрыша

Существует главный вопрос: есть ли у стрелка или противника преиму щества или является ли основная ставка честной игрой? На этот вопрос ответить не просто, поскольку иногда необходимо сделать несколько бросков, чтобы принять решение об основной ставке. В принципе нижеследующие расчеты не отличаются от приведенных ранее, за исключением того, что необходимо учитывать большие числа и большее количество случаев.