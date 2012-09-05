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Особенности автоматов 777

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минималистичный и сдержанный дизайн. Ничего лишнего не отвлекает игрока, давая возможность сосредоточиться на выбранной стратегии;

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минимальное количество бонусов и дополнительных раундов. Это связано с тем, что общий позволительный призовой фонд делится между основной игрой и дополнительной. В связи с этим сумма основного выигрыша уменьшится.

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