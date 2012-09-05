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Популярность двухместной модели
4 Февраля 2017
Теги: авто

Популярность стосильной двухместной модели Р 1800 резко возросла после того, как машина снялась в телевизионном сериале «Святой» в роли личного автомобиля главного героя Симона Темплара, которого играл Роджер Мур. Вообще-то эту роль должен был получить новейший спортивный Jaguar Е- Туре, но скаредные англичане пожадничали и не предоставили вовремя машину в распоряжение съемочной группы; в результате вся слава досталась на долю шведской марки, и сам артист Мур потом долгое время не расставался со своей машиной Р 1800, которую за время съемок успел по-настоящему полюбить. Автомобиль выпускался по июнь 1973 года и разошелся в 47462 экземплярах. На его базе делалась также «грузопассажирская» модель 1800 ES, своего рода «хэтчбек» со стеклянной задней дверью; таких изготовили чуть больше восьми тысяч штук.

В 1962 году скончался Ассар Габриэльссон, один из основателей фирмы. Он ушел на заслуженный отдых еще в 1957-м, «запустив» модель Amazon, и передал бразды правления своему первому заместителю, — это был Гуннар Энгеллау. Густаф Ларсон ушел на покой еще раньше, однако продолжал функционировать в качестве освобожденного консультанта, а также «свадебного генерала» на всевозможных официальных церемониях.


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