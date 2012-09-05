Поперечные валики должны быть жесткими. Одно обстоятельство, которое дало много беспокойств в системах тормозов—это недостаточное сопротивление скручиванию поперечных валиков. Так как педаль тормоза всегда помещается ближе к одной стороне лонжерона рамы, то и соединение ее с поперечными валиками уравнителя происходит не в центре последних, отчего один из валиков получается обыкновенно в два раза длиннее другого. Если оба валика одного и того же диаметра, то при данном крутящем моменте более длинный будет скручиваться значительно больше. Встречались автомобили, в которых практически было невозможно получить какой-нибудь тормозной эффект на тормозах на правых колесах (с управлением с левой стороны), потому что правый поперечный валик был настолько гибок, что не мог передавать необходимого крутящего момента. Если же тормоз на этой стороне устанавливается для получения большего тормозного эффекта с меньшим зазором, то он будет продолжать тормозить и тогда, когда выключен.

Чтобы избежать затруднений этого рода, один европейский завод грузовиков применяет поперечные валики одинаковой длины, передавая движение от тяги педали к внутренним концам этих валиков посредством полого валика, концентричного с одним из них. Простейшим средством является применение поперечных валиков таких больших размеров, что практически прогиб не имеет места. Лучшим средством, казалось, было бы делать два валика различных диаметров с таким расчетом, что, будучи различной длины, они будут изгибаться одинаково под влиянием нагрузки.