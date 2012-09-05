Большинство современных легковых автомобилей имеет независимую подвеску передних колёс. В этом случае передняя поперечина рамы в известной мере заменяет переднюю ось. В наиболее распространённой схеме независимой передней подвески применяются два рычажных четырехугольника с винтовыми рессорами. Нижние рычаги обоих четырехугольников обычно образуют между собой тупой угол, и поэтому передняя поперечина рамы у таких автомобилей искривлена в плане. Передняя поперечина должна иметь гнёзда для винтовых рессор >и опоры для нижних рычагов четырехугольников подвески. Верхние рычаги четырехугольников подвески являются обычно рычагами амортизаторов, которые монтируются на верхней части поперечины. Кроме того, поперечина должна служить опорой для переднего конца двигателя, для радиатора, а также для рычага рулевого управления. Поскольку все эти агрегаты подвергаются действию значительных усилий или моментов, поперечина должна обладать достаточной прочностью. У некоторых конструкций болты крепления амортизаторов проходят как через поперечину, так и через лонжероны, дополнительно усиливая их соединение. Ищете качественные автозапчасти? Бампер Kia Rio и другие комплектующие в широком ассортименте представлены в интернет-магазине Эльбрус-Запчасти. Соотношение цена/качество вас приятно удивит.

В старых конструкциях гнёзда рессор были расположены по концам поперечины вне рамы, что создавало нежелательный момент, скручивающий лонжероны. В более поздних конструкциях каждый лонжерон несколько вывернут наружу, и гнездо рессоры расположено на поперечине между лонжероном и диагональной связью. Передняя поперечина коробчатого сечения имеет обычно значительные размеры. Она состоит из двух деталей: вогнутого швеллерного сечения с полками, отбортованными наружу, и сравнительно тонкой накладки, приклёпанной к швеллеру для создания коробчатого сечения. Когда передний конец лонжерона отогнут наружу, рама обычно слегка сужается за передней поперечиной, чтобы обеспечить больший угол поворота передних колёс. Задний конец силового агрегата опирается на поперечину, прикреплённую к двум передним концам Х-образной связи. В задней части рамы имеются, как правило, две поперечины: одна непосредственно за задним мостом, другая соединяет задние концы лонжеронов. К последней поперечине подвешивается топливный бак.

Удачная конструкция поперечины, особенно для рам, не имеющих Х-образной связи, представляет в сечении швеллер, повёрнутый вниз полками, кромки которых отогнуты под прямым углом. Такая поперечина обладает тремя преимуществами: значительной жёсткостью в вертикальной плоскости, устойчивостью под нагрузкой и простотой крепления диагональных связей благодаря наличию боковых отгибов; изготовляется штамповкой из листа или полосы без отходов.

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