Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Поперечины рамы




Поперечины рамы
28 Марта 2018
Теги: авто

Большинство современных легковых автомобилей имеет независимую подвеску передних колёс. В этом случае передняя поперечина рамы в известной мере заменяет переднюю ось. В наиболее распространённой схеме независимой передней подвески применяются два рычажных четырехугольника с винтовыми рессорами. Нижние рычаги обоих четырехугольников обычно образуют между собой тупой угол, и поэтому передняя поперечина рамы у таких автомобилей искривлена в плане. Передняя поперечина должна иметь гнёзда для винтовых рессор >и опоры для нижних рычагов четырехугольников подвески. Верхние рычаги четырехугольников подвески являются обычно рычагами амортизаторов, которые монтируются на верхней части поперечины. Кроме того, поперечина должна служить опорой для переднего конца двигателя, для радиатора, а также для рычага рулевого управления. Поскольку все эти агрегаты подвергаются действию значительных усилий или моментов, поперечина должна обладать достаточной прочностью. У некоторых конструкций болты крепления амортизаторов проходят как через поперечину, так и через лонжероны, дополнительно усиливая их соединение. Ищете качественные автозапчасти? Бампер Kia Rio и другие комплектующие в широком ассортименте представлены в интернет-магазине Эльбрус-Запчасти. Соотношение цена/качество вас приятно удивит.

В старых конструкциях гнёзда рессор были расположены по концам поперечины вне рамы, что создавало нежелательный момент, скручивающий лонжероны. В более поздних конструкциях каждый лонжерон несколько вывернут наружу, и гнездо рессоры расположено на поперечине между лонжероном и диагональной связью. Передняя поперечина коробчатого сечения имеет обычно значительные размеры. Она состоит из двух деталей: вогнутого швеллерного сечения с полками, отбортованными наружу, и сравнительно тонкой накладки, приклёпанной к швеллеру для создания коробчатого сечения. Когда передний конец лонжерона отогнут наружу, рама обычно слегка сужается за передней поперечиной, чтобы обеспечить больший угол поворота передних колёс. Задний конец силового агрегата опирается на поперечину, прикреплённую к двум передним концам Х-образной связи. В задней части рамы имеются, как правило, две поперечины: одна непосредственно за задним мостом, другая соединяет задние концы лонжеронов. К последней поперечине подвешивается топливный бак.

Удачная конструкция поперечины, особенно для рам, не имеющих Х-образной связи, представляет в сечении швеллер, повёрнутый вниз полками, кромки которых отогнуты под прямым углом. Такая поперечина обладает тремя преимуществами: значительной жёсткостью в вертикальной плоскости, устойчивостью под нагрузкой и простотой крепления диагональных связей благодаря наличию боковых отгибов; изготовляется штамповкой из листа или полосы без отходов.

Эльбрус-Запчасти
+7 (495) 150-55-76
https://elbrus-zapchasti.ru/

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Срезывающие силы... - . (+24)
Развал колёс - . (+28)
Влияние торможения на напряжен... - . (+22)
Расчёт изгибающих моментов... - . (+45)
3 способа защиты кузова автомо... - . (+54)
Рамы и кронштейны... - . (+70)
Сечения элементов рамы... - . (+97)
Покупка комплекта колес для Ау... - . (+82)
Эволюция развития... - . (+78)
Подлинность запчастей в продаж... - . (+82)
Где купить запчасти для ремонт... - . (+81)
Материалы для изготовления рам... - . (+69)
Рама автомобиля - . (+84)
Эквиваленты подъёма и разгона... - . (+94)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке