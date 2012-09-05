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Pony, корейская лошадка
19 Января 2017
Теги: авто

Ни в одном из выступлений мы не призывали конфронтации с инспекторами ГАИ. Никогда не подстрекали к нарушению правил дорожного движения. И никогда огульно не обвиняли сотрудников Госавтоинспекции во всех грехах . В то же время, беседуя на страницах о проблемах правопорядка на дорогах, мы хотели бы вести этот разговор с читателями честно и на равных — как водитель с водителем, соизмеряя темы и тон наших публикаций с собственными наблюдениями. Благо, нам это делать не так сложно: все, имеющие отношение к подготовке этих публикаций сотрудники , — заядлые автомобилисты, знающие о реальной ситуации на дорогах не из «писем читателей» или тревожных сводок ГАИ, а из первых рук. Полагаем, что водителей заинтересуют размышления и советы юриста, являющегося, опять же, и «практикующим» водителем. О том, что применять все это на практике следует лишь в случае уверенности в своей невиновности, вряд ли стоит говорить...

На сей раз восточные ветры занесли нам небольшую лошадку корейской фирмы Hyundai со скромным именем Pony. В производственной программе набирающего обороты концерна Hyundai автомобили Pony занимают первые ступеньки. Эти машины все чаще мелькают на наших дорогах и, по всей вероятности, их будет еще больше: Hyundai Pony— один из самых дешевых автомобилей в своем секторе рынка, дешевле разве что наши Лады. Но не настолько, чтобы считать, что у Лады в этом смысле сильное преимущество. Во всяком случае, Hyundai Pony — самый ближайший конкурент нашим переднеприводным Ладам. Этот четырехдверный седан в представленной комплектации снабжен 1 карбюраторным двигателем с 4-ступенчатой коробкой передач и с минимумом дополнительного оборудования



Алина

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