Pontus Racing предлагает широкую гамму аксессуаров для всех моделей Volkswagen, которая включает как единичные изделия, так и полностью оснащенные фирменным комплектом автомобили. Для моделей Polo и Golf имеется большой выбор разнообразных спойлеров, спортивных дисков колес, принадлежностей для салона, рычагов коробки передач, спортивных сидений. На фирме можно заказать набор деталей для форсировки двигателей.

Для 75-сильного Polo такой доводочный комплект состоит из новых распределительного вала, блока зажигания и выпускного патрубка. Они позволяют довести мощность 1,6-литрового мотора до 90 л.с. Аналогичные комплекты разрабатываются для модели Golf, а также для автомобилей Audi, SEAT и Skoda. Они должны поступить в продажу в течение ближайшего года.

Postert Германия

Фирма Postert облагораживает внешность серийных автомобилей, оставляя без изменения их механическую часть. Сейчас она работает над созданием комплектов оригинальных кузовных деталей для машин массового производства: Nissan Aimera, FIAT Marea, Skoda Oktavia и Mitsubishi Carisma. Завершены работы над комплектом для Hyundai Coupe со 139-сильным двигателем с 4 клапанами на цилиндр. Предлагаемый фирмой комплект состоит из переднего и заднего спойлеров, боковых расширителей и 11 комбинаций различных вариантов алюминиевых дисков колес и широкопрофильных шин.