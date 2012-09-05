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Помоги себе сам!
15 Октября 2018
Теги: авто

Эти слова вполне могут быть девизом автомарафонов. Поэтому и везут в каждой машине набор запчастей и шин. Но иногда приходится финишировать «на честном слове». И тогда придется показывать чудеса трудового героизма экипажу «тяжелой технички» — Василию Квачеву, Фариту Бадретдинову и Владимиру Барыкину. Их работа незаметна, но колоссальна — за несколько ночных часов, пока весь бивуак спит, механики проделывают такое, на что у слесарей какой-нибудь автобазы уйдет несколько дней.

В этом году команда КамАЗа применит новинку; два автомобиля и:з трех будут колесной формулы 4x4, а но привычной —'fix6. Уже оформлена омолигации в ФИА, так что мы увидим заводскую команду в новом для нее качестве, предполагающем более высокий спортивный уровень.

Многие знают, с каким трудом КамАЗ восстанавливает уничтоженное пожаром производство двигателей. Акционеры даже отказались от получения дивидендов в пользу строительства нового завода. Поэтому расходы по подготовке команды частично взяли на себя АО Мастер, АОПРИН, фирма Castrol, Чистопольский часовой завод и другие. Без этой помощи участие в ралли было проблематичным.


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тут были комменты. RIP!






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