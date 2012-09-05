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Польза экстракта якорцев стелющихся в лечении от импотенции
10 Января 2018

Якорцев стелющихся экстракт стал очень популярным естественным средством для лечения эректильной дисфункции в течение последних нескольких лет. Но в самом ли деле он помогает?

Трибулус - это растение семейства рогульник, которые изначально росли в тропическом климате Южного полушария, в том числе в Южной Европе, Азии, Африке и Австралии. С тех пор он стал адаптироваться к другим климатом и считается инвазивным видом Северной Америке, где произрастает вдоль дорог и в прочих диких местах. Он известен под многими разными именами, в том числе язь, голова козла, дьявола-Торн и якорцев.

Последние два названия происходят непосредственно с жесткого, колючего “орешка”, который служит в качественной защитой для семян растения. Хотя эти семена достаточно колючие, они не очень приятные для босых ног или рук, в которых они могут достаточно больно врезаться.

Хотя эта липкость может быть раздражающей, само растение на самом деле оказалось весьма полезным, имеющим множество лечебных свойств. Основным из них является его способность сбалансировать естественный уровень тестостерона в организме. Это делает его привлекательным как для культуристов, которые часто используют тестостерон после цикла стероидов для восстановления его недостатока, и у мужчин, страдающих от эректильной дисфункции.

Для людей плоды, листья и корни якорца стелющигося использую в гомеопатической медицине. Порошкообразный экстракт используют в Аюрведе, Унани и китайской медицине для повышения прочности и помощи в репродуктивной функции. Используется также для лечения почек, мочевого пузыря и инфекции мочевыводящих путей и в качестве мочегонного средства. Другие медикаменты были созданы с его использованием в качестве средства для лечения проблем с сердцем, таких как стенокардия, а также бесплодие.

Как только ученым удалось выявить и извлечь его активный ингредиент, протодиосцин, его смогли использовать в виде дополнения, как непосредственное лечение сексуальных расстройств. В последние годы было проведено девять независимых исследований, чтобы определить преимущества трав в лечении эректильной дисфункции. В ходе исследований было установлено, что в протодиосцин Трибулус Террестрис действует в качестве прекурсора для получения организмом тестостерона и других гормонов, и это может преобразовывая за счет собственных ферментов организмом, чтобы пополнить снижение уровня тестостерона.

Доказано, что это растение одно из наиболее востребованных натуральных методов лечения, всех форм сексуальных дисфункций. Именно по этой причине большое количество препаратов для повышения потенции и лечения мужских болезней включают экстракт якорцев стелющихся в свой состав. Здесь можно ознакомиться с каталогом таких препаратов и подобрать наиболее подходящий имено вам.


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тут были комменты. RIP!






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