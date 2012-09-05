Отличительной особенностью полусинтетических масел является наличие в составе минеральных и синтетических масел. Это смесь различных типов масел для двигателей внутреннего сгорания. Сегодня нет единой таблицы с общим стандартом смешивания смазочных материалов для производства полусинтетических масел. Производители выбирают процент соотношения синтетических и минеральных масел индивидуально. Нор для получения качественного полусинтетического масла используется формула 40/50 процентов для изготовления синтетических масел. А для минеральных масел процентное соотношение составляет 50/60 %.



По этой причине показатель вязкости и окисления полусинтетики хуже, чем у минеральных аналогов. Отличаются такие смеси и низким уровнем присадок. Следовательно, если вы собрались приобрести полусинтетику для заливки в ДВС зимой, запустить авто удастся менее резко. Обусловлено это большей вязкостью в сравнении с синтетическим аналогом. При этом стоимость полусинтетики 5w40 или 10w40 значительно ниже, чем цена синтетических масел. Такие смеси идеально подходят для дешевых и бюджетных модификаций авто. Интернет-магазин Oil Store https://motornoemaslo.kz/motornoe-maslo-polusintetika-v-almaty предлагает автовладельцам богатый выбор полусинтетических масел разных производителей по наиболее доступным в Казахстане или Алматы расценкам. Заказать такой товар можно не только в розницу, но и оптовыми партиями.



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