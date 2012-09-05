Использование полуприцепов для выполнения различных транспортных задач позволит сделать максимально эффективным автопарк крупного предприятия. Благодаря тому, что полуприцепы стоят дешевле, чем, например, самоходный автосамосвал, и один грузовой тягач можно использовать с различными их моделями, тяжелая грузовая техника практически не будет простаивать и тем самым повысит рентабельность активов. Выбирая полуприцепы для автохозяйства предприятия, стоит обратить внимание на предложение ПАО «Урадавтоприцеп». Широкий модельный ряд, возможность производства уникальной прицепной техники на заказ под конкретные задачи, большая вариативность дополнительного оборудования, короткие сроки исполнения заказов и наличие готовых наиболее популярных моделей полуприцепов на складе по достоинству оценили не только многие промышленные и строительные компании региона и России, но и Министерство обороны, Роскосмос, а также зарубежные компании из СНГ, Индии, Китая.

В каталоге «Уралавтоприцеп» на сайте предприятия легко выбрать любой полуприцеп благодаря системе интеллектуального поиска. Например, Вам нужен низкорамный трал для перевозки строительной техники по дорогам общего пользования и в черте города. Укажите эти базовые требования, затем выберите дополнительное оборудование – тент, лебедку, трап, уширитель платформы и т.д. и система предложит модели полуприцепов, под выбранные вами параметры. Если Вы не нашли подходящий вариант – менеджеры внимательно выслушают все ваши пожелания и либо предложат модель из имеющихся в производстве либо предложат разработку уникального полуприцепа в проектно-конструкторском бюро предприятия. Инженерам-конструкторам ЧМЗАП под силу любые проектные задачи, например, по спецзаказу для нефтяников был разработан модульный полуприцеп, способный перевозит 50 тонн груза по сложной местности.

Выбирая полуприцепы – обратите внимание, что многие модели производятся непосредственно под заказ. Менеджеры подробно ответят на все ваши вопросы о сроках изготовления, скидках на предзаказ, способах оплаты и доставки готового полуприцепа в любое место России или СНГ.

Деятельность строительной компании включает в себя множество различных технологических процессов, среди которых важно место занимает логистика строительных материалов. Современное возведение зданий и сооружений характеризуется использований готовых конструкции из железобетона и металла.

Готовые стеновые блоки, панели перекрытий, опорные столбы и балки – это изделия заводской готовности, которые отгружаются на предприятии-изготовителе и на месте строительства сразу монтируются в конструкцию здания или сооружения. Согласно российским гостандартам и строительным нормам и правилам к транспортировке железобетонных изделий предъявляются строгие требования, в частности, это сохранения заводского расположения изделия, защита от ударов, воздействия атмосферных осадков и т.д.. Наиболее популярным транспортным средством для доставки железобетонных блоков строительных конструкции является панелевоз, на котором могут быть перевезены огромные стеновые панели домов и промышленных зданий.

ПАО «Уралавтоприцеп» разработаны пять моделей панелевозов, предназначенных для перевозки наиболее распространённых железобетонных изделий, использующихся в российском строительстве, а также у нас можно купить прицеп – стекловоз, разработанный специально для транспортировки стеклянных блоков наружного остекления зданий и сооружений.

Панелевозы ЧМЗАП разработаны с учетом российских реалий:

высокая проходимость в сложных дорожных условиях;

повышенный запас прочности конструкции полуприцепа для интенсивной эксплуатации;

специальная технология нанесения лакокрасочного покрытия с высокой устойчивостью к воздействию коррозирующих факторов (осадков, масел, промышленной пыли).

Конструкция панелевозов создана с учетом необходимости сокращения времени погрузочно-разгрузочных работ. Удобная система площадок лестниц на грузовой платформе, рациональное расположение точек крепления такелажа, защита от скольжения облегчает и значительно ускоряет работу стропальщиков, при этом обеспечивая высокие показатели безопасности труда.

Принимая решение купить прицеп – панелевоз, внимательно ознакомьтесь с предложением ПАО «Уралавтоприцеп». Оптимальное сочетание цены и технико-эксплуатационных качеств нашей прицепной техники высоко оценено в России и СНГ.



