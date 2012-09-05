Получение разрешения на строительство для застройщиков – необходимая процедура, которая регламентируется законодательством. Сначала следует подготовить пакет документов и подать их в строго регламентированные сроки в соответствующие инстанции. Документы должны быть оформлены таким образом, чтобы представленная в них информация четко соответствовала действительности. При выявлении расхождений в предоставленных документах с действительными данными девелоперу отказывается в оформлении разрешения на строительство на участке.

С чего начать

Разрешение на строительство в 2017 году должно быть у девелопера перед началом строительных мероприятий.

Процесс получения разрешающего документа выглядит таким образом:





в административном органе должно податься заявление в установленной форме на бланке;





в администрацию предоставляются бумаги, которые подтверждают права владения организацией земельным участком;





обязательно предоставление генерального плана участка;





схемы межевания участка с четко установленными границами. Если документа о межевании у владельца нет, то потребуется проведение данной процедуры перед написанием заявления в администрации.





Также могут потребоваться уточняющие документы, подтверждающие соответствие предоставленных сведений.

Перед получением разрешающего документа постройки жилого или промышленного здания, потребуются согласования:





водоканала;





электроснабжающей организации;





газовой организации;





в СЭС;





в органах пожарного надзора.





Все согласования должны быть выполнены по строго установленным законодательством правилам. При несоответствии законности в оформлении разрешения на строительство дома будет отказано. Пакет требуемых согласований обязан быть полным к моменту подачи заявления в администрацию. При постройке некоторых зданий могут потребоваться согласования в других органах, к примеру, в Ростехнадзоре. Перечень необходимых согласований можно уточнить в юридической или специализирующейся на этом фирме. Например, компания «Центр согласований» сможет помочь. Ознакомиться с порядком работы и документами можно на сайте компании https://csspb.ru/razresheniya/razreshenie-na-stroitelstvo/. После окончания строительства объект сдается в эксплуатацию. Правила и сроки проведения процедуры описаны на сайте https://csspb.ru/services/sluzhba-tekhnicheskogo-zakazchika-i-soglasovaniya/vvod-obekta-v-ehkspluataciyu/. Данный процесс требует разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого заполняется акт ввода в эксплуатацию объекта.

Решения по заявлению девелопера принимается в десятидневный срок. Когда застройщику отказывается в выдаче разрешающего строительство документа, он вправе инициировать судебный процесс.

Строительство до получения разрешающих бумаг является не законным.

Перед началом получения необходимого разрешения на строительство, застройщик должен подготовиться:





девелопер обязан выяснить тонкости получения документа еще до начала подготовки проекта будущей постройки, поскольку могут понадобиться мероприятия или дополнительные согласования. Нужно иметь на руках план подачи с указанием сроков и инстанций и список необходимых документов;





заявление подается в тот орган, к которому территориально относится земельный участок;





застройщик должен поинтересоваться о стоимости проведения работ и подготовиться к этому.





При выполнении всех требований вопрос может быть решен за 10 дней, и застройщик сможет приступать к строительству.



