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Получение разрешения на строительство
8 Февраля 2017

Получение разрешения на строительствоПолучение разрешения на строительство для застройщиков – необходимая процедура, которая регламентируется законодательством. Сначала следует подготовить пакет документов и подать их в строго регламентированные сроки в соответствующие инстанции. Документы должны быть оформлены таким образом, чтобы представленная в них информация четко соответствовала действительности. При выявлении расхождений в предоставленных документах с действительными данными девелоперу отказывается в оформлении разрешения на строительство на участке.


С чего начать

Разрешение на строительство в 2017 году должно быть у девелопера перед началом строительных мероприятий.

Процесс получения разрешающего документа выглядит таким образом:


  • в административном органе должно податься заявление в установленной форме на бланке;

  • в администрацию предоставляются бумаги, которые подтверждают права владения организацией земельным участком;

  • обязательно предоставление генерального плана участка;

  • схемы межевания участка с четко установленными границами. Если документа о межевании у владельца нет, то потребуется проведение данной процедуры перед написанием заявления в администрации.

Также могут потребоваться уточняющие документы, подтверждающие соответствие предоставленных сведений.

Перед получением разрешающего документа постройки жилого или промышленного здания, потребуются согласования:


  • водоканала;

  • электроснабжающей организации;

  • газовой организации;

  • в СЭС;

  • в органах пожарного надзора.

Все согласования должны быть выполнены по строго установленным законодательством правилам. При несоответствии законности в оформлении разрешения на строительство дома будет отказано. Пакет требуемых согласований обязан быть полным к моменту подачи заявления в администрацию. При постройке некоторых зданий могут потребоваться согласования в других органах, к примеру, в Ростехнадзоре. Перечень необходимых согласований можно уточнить в юридической или специализирующейся на этом фирме. Например, компания «Центр согласований» сможет помочь. Ознакомиться с порядком работы и документами можно на сайте компании https://csspb.ru/razresheniya/razreshenie-na-stroitelstvo/. После окончания строительства объект сдается в эксплуатацию. Правила и сроки проведения процедуры описаны на сайте https://csspb.ru/services/sluzhba-tekhnicheskogo-zakazchika-i-soglasovaniya/vvod-obekta-v-ehkspluataciyu/. Данный процесс требует разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого заполняется акт ввода в эксплуатацию объекта.

Решения по заявлению девелопера принимается в десятидневный срок. Когда застройщику отказывается в выдаче разрешающего строительство документа, он вправе инициировать судебный процесс.

Строительство до получения разрешающих бумаг является не законным.

Перед началом получения необходимого разрешения на строительство, застройщик должен подготовиться:


  • девелопер обязан выяснить тонкости получения документа еще до начала подготовки проекта будущей постройки, поскольку могут понадобиться мероприятия или дополнительные согласования. Нужно иметь на руках план подачи с указанием сроков и инстанций и список необходимых документов;

  • заявление подается в тот орган, к которому территориально относится земельный участок;

  • застройщик должен поинтересоваться о стоимости проведения работ и подготовиться к этому.

При выполнении всех требований вопрос может быть решен за 10 дней, и застройщик сможет приступать к строительству.


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