«Я отправлюсь в море на шхуне! - восклицал Джим Хоккинс, литературный герой. - С боцманом, играющим на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни!» Настроение молодого человека понятно, но, главное, подойти к делу расчетливо и обдуманно. Ведь нетрудно вспомнить, во что превратилось путешествие самого Джима, когда импульсивный добряк, хозяин шхуны сквайр Трелони по глупой доверчивости и самоуверенности набрал в команду сплошных пиратов.

И нам не следует бросаться в воду лишь бы скорее. Для начала надо уяснить: с «правами» для капитанов парусных яхт дела обстоят непросто. С некоторых пор Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) была лишена полномочий принимать экзамены у яхтенных капитанов. А значит, нет смысла идти за парусным удостоверением в школы, обучение в которых завершается экзаменом в ГИМС. Нужно с самого начала выбирать другой путь. Лучше всего парусную школу, которая уполномочена выдавать международные шкиперские «права». Это позволит плавать не только по внутренним водоемам, но также арендовать яхту по всему миру.

Международные шкиперские «права» можно получить, обучаясь по одной из двух систем. Либоамериканской International Yachtmaster Training (IYT), либобританской Royal Yachting Association (RYA). Внутри самого курса школы вполне свободны. Иные предпочитают сочетание практики и кабинетной теории, иные проводят занятия исключительно на воде, под парусом. Есть и такие, что тренируют будущих шкиперов за границей. Отход от причала, швартовка, постановка паруса, снятие с мели, знакомство с эхолотом, GPS-навигатором - вот общие черты капитанского курса. Цена такой программы составляет 2,5-3 тыс. евро. В дальнейшем, чтобы не иметь вообще никаких проблем, стоит обратиться с новенькими «правами» в местное отделение ГИМС. Там их заверят, поставив отметку, и, таким образом, удостоверение будет легально со всех сторон.

А что до пиратов из «Острова сокровищ», они тоже встречаются. Познакомившись с бывалыми капитанами, мы узнаем, что возле Белого моря стоит город Беломорск. «Часовые ушли, зона осталась», - поговаривают яхтсмены об этих местах. И добавляют, что сомалийские пираты могут показаться в сравнении с местной публикой приличными, воспитанными людьми. Беломорск, в отличие от других северных поселений. рекомендуется миновать на полном ходу. Потому что дело не в документах. Наши документы - вообще последнее, что интересует пиратов.