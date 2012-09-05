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Положительные и отрицательные моменты автобусных путешествий
27 Декабря 2017

Очень многие туристы полагают, что нет лучших вариантов проведения отпуска, чем автобусное путешествие по европейским городам и весям. И, в принципе, они правы, если не брать во внимание некоторые нюансы, учитывать которые просто необходимо.


Положительные моменты автобусных путешествий

В турне на автобусе можно отправиться в любой сезон, независимо от погодных условий. Особый интерес такие поездки вызывают во время школьных каникул и продолжительных выходных, а также в период апрель-октябрь.

Путешествия на автобусе совсем недороги по отношению к тому, сколько интересных мест можно увидеть за небольшой промежуток времени. А наличие ночных переездов (их, как правило, бывает один-два-три), когда не надо оплачивать гостиницу, еще больше сокращает цену.

Приобретая тур, следует поинтересоваться у менеджера программой поездки и списком необходимых в дороге вещей. Как правило, в хороших фирмах есть специальные памятки, указывающие на все нюансы. У компании-перевозчика также должна быть лицензия на соответствующий вид деятельности.

Даже если в дорогу Вы собираетесь теплым летом, не позабудьте теплую кофту, зонт и дождевик. Личная аптечка места много не займет, но может принести только пользу в определенный момент.

Опытные путешественники всегда берут в путь еще небольшую подушку, плед и чистые хлопковые носки для удобства сна и отдыха.

Так как в большинстве случаев в стоимость тура входят исключительно завтраки, возьмите с собой легкий перекус, все остальное можно будет приобрести в маркетах или запланировать прием пищи в ресторане или кафе (ведь национальные блюда продегустировать также необходимо). Для этого потребуется некоторая сумма наличными, желательно банкнотами небольшого номинала.


Отрицательные моменты автобусных путешествий

За одну краткосрочную поездку увидишь, конечно же, много, но все это, как говорится «галопом по Европам» - все в стремительном темпе и быстро. Иногда к концу путешествия не можешь отличить уже Кафедральный собор миланский от люксембургского.

Некоторые туристы испытывают неудобства от того, что в отеле для ночевки нет вешалок в шкафу, телевизора или холодильника. Однако если такие нюансы Вас не смущают – аренда автобуса на длительный срок отлично Вам подходит.

Как известно, автобус – одно из самых безопасных и комфортабельных средств передвижения. Но многие люди не могут долго находиться в замкнутом пространстве – у них отекают ноги (или устают от многочасовых пешеходных экскурсий). Для отдыха и прогулок предусмотрены санитарные остановки, которые совершаются регулярно, каждые 3,5-4 часа пути.

Нежелательно отправляться в дальнее путешествие на автобусе также и людям с большой избыточной массой тела, высокого роста, преклонного (старше 70 лет) или слишком юного (до 7 лет) возраста.


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тут были комменты. RIP!






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