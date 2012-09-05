При среднем ремонте автомобиля производят замену двигателя, требующего капитального ремонта, углубленную проверку технического состояния всех остальных агрегатов с заменой в них в случае надобности деталей (кроме базисных), окраску кузова, замену обивки и другие необходимые работы.

Необходимость проведения среднего ремонта устанавливают (так же как потребность в капитальном ремонте) путем осмотра автомобиля, после того как он пройдет установленный нормами пробег до среднего ремонта, специальной постоянно действующей в автохозяйстве комиссией.

Средний ремонт автомобиля приурочивают к капитальному ремонту его двигателя, составляющему основную часть работ по среднему ремонту автомобиля. Нормой пробега до среднего ремонта автомобиля является норма пробега до капитального ремонта его двигателя.

Для новых двигателей эту норму устанавливают равной 65% от нормы пробега до капитального ремонта нового автомобиля. Норму пробега двигателя после капитального ремонта принимают равной 50% от нормы пробега автомобиля, прошедшего капитальный ремонт.

В автохозяйствах, где принят агрегатный метод ремонта, вместо среднего ремонта автомобилей производят восстановление их работоспособности путем замены неисправных агрегатов при текущем ремонте автомобилей.