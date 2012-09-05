Полость Д всегда заполнена тормозной жидкостью, поступающей в нее по каналу Б из бачка. При отпускании педали жидкость возвращается из рабочего цилиндра по трубке в полость Г. Одновременно жидкость из полости Д поступает в полость Г через каналы В и перепускной клапан. Для гарантированного полного включения сцепления и заполнения полости Г тормозной жидкостью подвеска педали выключения сцепления выполнена таким образом, что ее исходное положение определяется упором тыльной стороны сферической головки штока в шайбу, удерживаемую стопорным кольцом. В результате манжета под действием пружины расположена за пределами канала А и, значит, обеспечивается полное включение сцепления, так как избыточного давления в полости Г не будет.

Бачок с фильтром и крышкой закреплен на корпусе цилиндра гайкой. Место стыка уплотнено прокладками. Соединение штока с цилиндром закрыто резиновым пылезащитным колпаком.

Рабочий цилиндр выключения сцепления, установленный на приливе крышки люка коробки передач, состоит из корпуса, поршня с манжетой, штока с вилкой, связанной с рычагом выключения сцепления. Полость рабочего цилиндра соединена с главным цилиндром через трубку и штуцер. Пружинное кольцо ограничивает ход поршня. Резиновый колпак уплотняет полость цилиндра. Перепускной клапан служит для удаления воздуха из системы гидравлического привода механизма выключения сцепления при его прокачке.