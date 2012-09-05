Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Полость корпуса




Полость корпуса
16 Марта 2017
Теги: авто

Редуктор действует следующим образом. При вращении ведущего колеса сателлиты, опираясь своими зубьями на зубья неподвижного венечного колеса, перекатываются по нему и увлекают за собой водило. Соотношение чисел зубьев зубчатых колес редуктора обеспечивает частоту вращения водила в, раза меньшую, чем частота вращения ведущего зубчатого колеса. В такой же степени увеличивается крутящий момент на водиле и, следовательно, на колесе комбайна.

Разборка редуктора. Эту операцию осуществляют в таком порядке. Поднимают домкратом мост со стороны разбираемого редуктора, снимают колесо и, вывернув нижнюю пробку на картере моста, сливают масло. Отвертывают болты и снимают редуктор.

Установив редуктор вертикально на шпильки фланца оси колеса, снимают стопорные кольца, шайбы и сателлиты с подшипниками с осей. Сферическую обойму вынимают из сателлита вместе с подшипниками. Для этого разворачивают кольцо на ° и извлекают его через прямоугольный поперечный паз, сделанный в сателлите. Освобождают от замковой шайбы гайку и, отвернув ее, снимают с оси колеса водило. Затем помещают корпус редуктора фланцем вниз, вывертывают винты и снимают со шпилек тормозной барабан. Если барабан не страгивается с места, то его отделяют от фланца с помощью болтов, ввертываемых в резьбовые отверстия на фланце барабана рядом с отверстиями под винты. Извлекают ось из корпуса; подшипники посажены на нее без натяга, поэтому ось легко выходит из их внутренних колец. Вывертывают штуцера трубок, и из гидроцилиндров, освобождают гайки шпилек крепления Щита и снимают его. Нужно оплатить штраф ГИБДД? Воспользуйтесь удобным сервисом https://oplatagosuslug.ru/main/gibdd/. Вам необходимо просто заполнить форму и перевести необходимую сумму.

Во время работы редуктора происходит приработка его деталей и, в частности, подшипников сателлитов. Поэтому в случае их разборки нужно принять меры, обеспечивающие сборку подшипников, пригодных к дальнейшей эксплуатации, с его комплектом роликов и парность подшипников с внешним кольцом.

Собирают редуктор в обратной последовательности, предварительно промыв все детали.

При затягивании гайки корпус редуктора проворачивают, чтобы ролики правильно разместились относительно колец подшипников. Затем регулируют продольный зазор оси колеса. Для этого поворачивают ключом гайку до тугого вращения корпуса редуктора и после этого, постепенно отпуская ее, проверяют легкость вращения корпуса. Для получения требуемого осевого зазора,...,  гайка должна повернуться не более чем на в оборота. Затем гайку стопорят шайбой, надевают на оси сателлиты с подшипниками и устанавливают редуктор на место.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Разборка дифференциала... - . (+49)
Полость рабочего цилиндра... - . (+43)
Механизм выключения сцепления... - . (+37)
Автодруг - . (+41)
Автомобильная аптечка: причины... - . (+87)
Устройство сцепления... - . (+86)
Определение стоимости запчасте... - . (+81)
General Re - . (+80)
При нейтральном положении... - . (+117)
Регулировка механизма... - . (+123)
Больничные листы... - . (+163)
Механизм блокировки... - . (+109)
Устройство клапана... - . (+117)
Осевой зазор - . (+104)
Верхний решетный стан... - . (+145)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке