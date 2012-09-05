Редуктор действует следующим образом. При вращении ведущего колеса сателлиты, опираясь своими зубьями на зубья неподвижного венечного колеса, перекатываются по нему и увлекают за собой водило. Соотношение чисел зубьев зубчатых колес редуктора обеспечивает частоту вращения водила в, раза меньшую, чем частота вращения ведущего зубчатого колеса. В такой же степени увеличивается крутящий момент на водиле и, следовательно, на колесе комбайна.

Разборка редуктора. Эту операцию осуществляют в таком порядке. Поднимают домкратом мост со стороны разбираемого редуктора, снимают колесо и, вывернув нижнюю пробку на картере моста, сливают масло. Отвертывают болты и снимают редуктор.

Установив редуктор вертикально на шпильки фланца оси колеса, снимают стопорные кольца, шайбы и сателлиты с подшипниками с осей. Сферическую обойму вынимают из сателлита вместе с подшипниками. Для этого разворачивают кольцо на ° и извлекают его через прямоугольный поперечный паз, сделанный в сателлите. Освобождают от замковой шайбы гайку и, отвернув ее, снимают с оси колеса водило. Затем помещают корпус редуктора фланцем вниз, вывертывают винты и снимают со шпилек тормозной барабан. Если барабан не страгивается с места, то его отделяют от фланца с помощью болтов, ввертываемых в резьбовые отверстия на фланце барабана рядом с отверстиями под винты. Извлекают ось из корпуса; подшипники посажены на нее без натяга, поэтому ось легко выходит из их внутренних колец. Вывертывают штуцера трубок, и из гидроцилиндров, освобождают гайки шпилек крепления Щита и снимают его. Нужно оплатить штраф ГИБДД? Воспользуйтесь удобным сервисом https://oplatagosuslug.ru/main/gibdd/. Вам необходимо просто заполнить форму и перевести необходимую сумму.

Во время работы редуктора происходит приработка его деталей и, в частности, подшипников сателлитов. Поэтому в случае их разборки нужно принять меры, обеспечивающие сборку подшипников, пригодных к дальнейшей эксплуатации, с его комплектом роликов и парность подшипников с внешним кольцом.

Собирают редуктор в обратной последовательности, предварительно промыв все детали.

При затягивании гайки корпус редуктора проворачивают, чтобы ролики правильно разместились относительно колец подшипников. Затем регулируют продольный зазор оси колеса. Для этого поворачивают ключом гайку до тугого вращения корпуса редуктора и после этого, постепенно отпуская ее, проверяют легкость вращения корпуса. Для получения требуемого осевого зазора,..., гайка должна повернуться не более чем на в оборота. Затем гайку стопорят шайбой, надевают на оси сателлиты с подшипниками и устанавливают редуктор на место.