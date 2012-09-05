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Полосатая жизнь Toyota
16 Апреля 2020
Теги: авто

Французам очень хотелось успешно выступить в Сильверстоуне, ведь как никак исполнилось 30 лет с того момента, как в июле 1977 года на этой английской трассе дебютировали «желтые чайники— первые болиды заводской команды Renault. Празднование юбилея можно признать успешным лишь частично. Хейкки Ковагайнен и Джанкарло Физикелла пополнили очковую копилку в свои команды, но оба проиграли не только Нику Хаидфельду (немец «пересидел обоих на трассе за счет более эффективной стратегии пит-стопов), но и прорывавшемуся с последнего места Массе.

В Тойоте понадеялись было, что им наконец удалось достигнуть прорыва в доводке машины. Но за два дня британского уик энда бело-правые болиды были непривычно резвы. Причем неожиданно блистал Ральф Шумахер. В пятницу немец даже показал третий результат, а на квалификации подтвердил прогресс шестым местом — лучшим для себя в этом году К тому же Ральф впервые в сезоне опередил в квалификации своего напарника Ярно Трулли.

А вот итальянец уже в субботу несколько нарушат общую картину благолепия в Тойоте. В первую десятку. Ярно пробился, что само по себе было достижением для команды (в последний раз ее пилоты вдвоем стартовали из первой десятки аж в Малайзии) Но пробился, что называется, «на зубах», и плакался на проблемы с настройками машины и сильный износ покрышок. Хорошо, что автомобиль был застрахован по е осаго и все вопросы по компенсации ущерба отпали сами собой.

Ну а в гонке выступление Тойоты вылилось в полное фиаско. Ральф сначала провалил старт, затеи вроде прибавил и был в состоянии удерживаться за BMW и Renault... Но на 22-м круге все закончилось резко и бесповоротно — Toyota охромела на левое переднее колесо. Трулли промучился на 20 кругов дольше. Причем иначе как мучениями, его британское выступление и не назовешь: машина рыскала под итальянцем. как необъезженный жеребец. На вопрос инженера по радио, где у него проблемы, от Ярно последовал экспансивный вопль. В конце концов команда вернула его в боксы...

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