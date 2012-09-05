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Полный адреналин
18 Января 2019
Теги: авто

Трассу нигде нельзя было назвать узкой, что открывало широкую свободу для «творчества». Хочешь - шпаришь по «гребенкам» поперек, не хочешь - по диагонали. Хочешь - прижимаешься к правому краю трассы, не хочешь - к левому. И пишешь, пишешь траектории и дуги, стараясь с каждым кругом улучшить результат. Мозги работают, как часы, сам мокрый, как мышь - шмотки прилипли к телу, а на руках вздуваются огромные мозоли. Рядом штурман орет и по салону летает. Нервы гудят, кровь в жилах кипит - ну, полный адреналин!

Тем временем громогласно комментировал ход гонки и поддерживал всем настроение один из лучших ведущих «Радио Рокс» Петербурга Михаил Яруков. И даже несмотря на периодически начинавшийся противный дождь, все прошло без единой запинки или задержки. С трассы мы возвращались взмыленные, но довольные.

А организаторы приготовили сюрприз - проводили нас на живописнейшую поляну на берегу реки. Кто хотел, поставил палатки, а для остальных был приготовлен домик с кроватями и постельным бельем. Да, нечасто за «сотку» стартового взноса организаторы балуют джиперов таким вниманием и заботой! А потом был вечер у костра, жареные сосиски от оргкомитета и море, целое море пива! Что еще надо джиперу для полного счастья?!


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