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Поливинилхлоридные окна
16 Октября 2020
Теги: окна

Популярность ПВХ-окон растет на глазах. Несмотря на то, что технология была освоена уже давно, количество заказчиков таких конструкций постоянно увеличивается. Домовладельцы убедились в оптимальности выбора поливинилхлоридных окон, реально оценивая их преимущества в сравнении с деревянными или же алюминиевыми профилями. Второе место по популярности занимают алюминиевые аналоги. Сегодня ПВХ-окна или же двери можно встретить не только в квартирах, но и в зданиях промышленных объектов, а также в офисных помещениях.

Компания AVS занимается производством алюминиевых и металлопластиковых окон, витражей и дверей с 2011 г. За пройденные годы удалось установить более миллиона подобных конструкций в Акмолинской области и Нур-Султане (Астана). Сегодня пластиковые окна производства AVS пользуются огромным спросом по всей стране. Здесь представлен огромнейший выбор пластиковых разнообразных оконных систем. Заказчики могут выбрать простые, незамысловатые варианты или же современные, максимально шумоизолирующие, теплосберегающие конструкции. Ассортимент производителя позволяет найти вариант по карману любому клиенту.

Сборка ПВХ-окон выполняется исключительно с использованием немецких профилей марки REHAU. Этот бренд является признанным лидером отрасли. В AVS не экономят на комплектующих. Мастера производителя в точности соблюдают технологические требования или же нормы. Отличительной особенностью систем РЕХАУ являются их высочайшие эксплуатационные характеристики. Поэтому такие изделия не портятся даже под воздействием суровых климатических условий. Кроме этого на протяжении всего эксплуатационного периода такие конструкции не подвержены даже малейшей деформации. Они сохраняют первозданные формы и отличаются своей надежностью.

Не стоит бояться и растрескивания или же пожелтения профилей REHAU. Они прекрасно переносят воздействие ультрафиолета, температурные перепады и атмосферные осадки. Кроме этого профиля Рехау отличаются идеально гладкой повеерхностью, которая придает им эстетическую привлекательность. На таких поверхностях не накапливается и не впитывается грязь. Оконные конструкции из немецких профилей не нуждаются в сложном уходе. Даже после многих лет эксплуатации они не выгорают. На них не появляются пожелтевшие места после долгого воздействия солнечных лучей. Чтобы подобрать подходящий вариант окон лучше всего обратиться в один из офисов AVS. Здесь вас обслужат профессионалы, прекрасно разбирающиеся в тонкостях сборки и поставок ПВХ-окон. Также они помогут оценить общую стоимость продуктов и услуг, которые вы планируете заказать. Услугами AVS сегодня пользуются тысячи клиентов. После долгого сравнения с другими компаниями и производителями, они делают выбор в пользу AVS.

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