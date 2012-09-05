Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Полиуретановые герметики: в чем состоят преимущества




Полиуретановые герметики: в чем состоят преимущества
22 Марта 2017

Довольно часто при различных строительных работах возникает необходимость использования специальных герметиков, особенно это необходимо на завершающих этапах на фасаде зданий. Среди довольно большого разнообразия материалов, особой популярностью сейчас пользуются полиуретановые герметики, которые идеально подходят для заполнения швов несущих сооружений и герметизации кровли. Также благодаря использованию этого материала можно идеально заполнить различные швы бетонных полов, его часто используются в работе с древесиной, при монтаже оконных конструкций и многих других сферах. Поэтому неудивительно, что полиуретановые герметики на сегодняшний день настолько востребованы у самых разных людей и компаний.

Современный полиуретановый герметик для швов представляет собой универсальное средство, которое широко используется в самых разных областях человеческой деятельности, но все же чаще всего его применяют при различных строительных работах. Отличительной особенностью герметика является то, что он сохраняет свои эластичные свойства даже после полного высыхания. Герметики из полиуретана вполне обосновано являются самыми надежными среди всех видов герметиков, так как в первую очередь ценятся за свою высокую эластичность, а также устойчивость к разнообразным повреждениям. Важной особенностью продукта является невосприимчивость к различным погодным изменениям и возможность окрашивания. К главным достоинствам этого материала можно отнести:

  • устойчивость к коррозии и воздействию разных химических средств;
  • способность создавать прочный монтажный шов;
  • обладает высокой растяжимостью, что дает возможность использовать его для швов склонных к деформации;
  • отлично сохраняет форму;
  • максимальное схватывание и застывание за очень короткое время;
  • возможность окраски в различные цвета лаками и красками;
  • продолжительное время сохраняет все свои характеристики.

Именно полиуретановый герметик является лучшим, если необходимо произвести заполнение стыков и швов между разнородными материалами, которые обладают различными свойствами. К тому же немаловажным фактором высокой популярности является и то, что цены на полиуретановый герметик вполне доступны. При этом он достаточно экономичен, так как расход материала не большой.

При необходимости полиуретановый герметик можно легко нанести через время вторым слоем, что позволит избежать лишних трат на ремонтные работы.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке