Довольно часто при различных строительных работах возникает необходимость использования специальных герметиков, особенно это необходимо на завершающих этапах на фасаде зданий. Среди довольно большого разнообразия материалов, особой популярностью сейчас пользуются полиуретановые герметики, которые идеально подходят для заполнения швов несущих сооружений и герметизации кровли. Также благодаря использованию этого материала можно идеально заполнить различные швы бетонных полов, его часто используются в работе с древесиной, при монтаже оконных конструкций и многих других сферах. Поэтому неудивительно, что полиуретановые герметики на сегодняшний день настолько востребованы у самых разных людей и компаний.

Современный полиуретановый герметик для швов представляет собой универсальное средство, которое широко используется в самых разных областях человеческой деятельности, но все же чаще всего его применяют при различных строительных работах. Отличительной особенностью герметика является то, что он сохраняет свои эластичные свойства даже после полного высыхания. Герметики из полиуретана вполне обосновано являются самыми надежными среди всех видов герметиков, так как в первую очередь ценятся за свою высокую эластичность, а также устойчивость к разнообразным повреждениям. Важной особенностью продукта является невосприимчивость к различным погодным изменениям и возможность окрашивания. К главным достоинствам этого материала можно отнести:

устойчивость к коррозии и воздействию разных химических средств;

способность создавать прочный монтажный шов;

обладает высокой растяжимостью, что дает возможность использовать его для швов склонных к деформации;

отлично сохраняет форму;

максимальное схватывание и застывание за очень короткое время;

возможность окраски в различные цвета лаками и красками;

продолжительное время сохраняет все свои характеристики.

Именно полиуретановый герметик является лучшим, если необходимо произвести заполнение стыков и швов между разнородными материалами, которые обладают различными свойствами. К тому же немаловажным фактором высокой популярности является и то, что цены на полиуретановый герметик вполне доступны. При этом он достаточно экономичен, так как расход материала не большой.

При необходимости полиуретановый герметик можно легко нанести через время вторым слоем, что позволит избежать лишних трат на ремонтные работы.



