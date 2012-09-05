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Полис страхования ДГО: где и как оформить в Узбекистане
11 Октября 2023
Теги: авто

Вам уже доводилось попадать в ситуации, когда выплаты по ОСАГО не достаточно для полной компенсации ущерба, нанесенного в результате ДТП? Вы еще не слышали о возможности увеличить размер возмещения за счет добровольного страхования автогражданской ответственности? В этой статье пойдет речь о таком виде страховых услуг. Также отсюда вы узнаете о том, как и где выгоднее всего оформить полис страхования ДГО в Узбекистане.

Общие сведения о добровольном страховании ответственности водителя

Законом Республики Узбекистан предусмотрено наличие у каждого автолюбителя полиса ОСАГО — обязательного страхования автогражданской ответственности. Этот вид страховки обеспечивает выплату компенсации лицам, пострадавшим в результате ДТП, виновником которого стал владелец полиса. Особенность данного вида страховки заключается в ограничениях по сумме возмещения ущерба. По причине этих ограничений владельцам авто не всегда удается полностью компенсировать нанесенный ущерб, используя доступные средства.

Именно для решения подобных ситуаций предусмотрен альтернативный вид страхования — ДСАГО (добровольное страхование автогражданской ответственности) или, как его называют сокращенно, ДГО. Его основное отличие от обязательной страховки заключается в том, что автолюбитель устанавливает лимиты самостоятельно. Он основывает свой выбор на собственных финансовых возможностях и предпочтениях. Такая услуга особенно полезна малоопытным начинающим водителям, так как по статистике именно они чаще других являются виновниками ДТП.


Онлайн-страхование ДГО: быстро, удобно выгодно

Практика последних лет показала, что оптимальным способом оформления ДСАГО является онлайн-портал, который курирует "Узбекинвест" — ведущая страховая компания в Ташкенте. Этот проект позволяет оформить ДГО и целый ряд других видов страхования в удаленном режиме. Выполнение всех формальностей без визита в офис страховой компании делает сервис максимально выгодным и удобным.

Пользование сервисом позволяет значительно сэкономить время. Все формальности можно выполнить, не покидая собственного дома или офиса. Кроме того, жители населенных пунктов, где офис страховой компании отсутствует, получают возможность сэкономить на транспортных расходах. Что касается получения готового полиса, его на указанный клиентом адрес доставляет курьер. Все это дополняет возможность заменить классический "бумажный" полис на электронный. В этом случае процедура занимает еще меньше времени.

  • Сайт: insurance.uz
  • Телефон: (+998 71) 207-60-00
  • Email: retail@uzbekinvest.uz


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