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Полис ОСАГО
2 Июня 2019
Теги: ОСАГО

Если вы нуждаетесь в покупке страхового полиса для вашего авто, который известен как ОСАГО, лучше всего воспользоваться наши веб-сервисом. Наша онлайн-платформа создана специально для помощи автовладельцев, которые хотят купить полис осаго по наиболее доступной стоимости максимально оперативно. Мы предоставляем выбор из более чем тридцати российских страховых компаний. Оплатить услугу вы сможете напрямую у выбранной страховой компании. Доставка полиса выполняется на Email в течение минуты. Благодаря нашему сервису вы сможете стать обладателем полиса ОСАГО без лишних бюрократических процедур, простаивания в очередях или же многочисленных визитов в филиалы страховых компаний.

Мы являемся единственным сервисом в стране, позволяющим сравнивать тарифы одновременно 34 действующих страховых компаний. Подобным образом любой автолюбитель сможет воспользоваться наиболее доступными и выгодными вариантами страхования. Кроме этого, каждый автовладелец может оплатить услугу напрямую у выбранной страховой компании, не пользуясь при этом услугами посредников. С нашего веб-сайта вы сможете заранее рассчитать стоимость будущего полиса. За время существования нашей онлайн-платформы было оформлено более ста тыс полисов. Здесь же можно ознакомиться с отзывами благодарных клиентов.

Вместе с оформлением ОСАГО наш веб-сервис предлагает заинтересованной аудитории разные преимущества. Здесь можно оформить диагностические карты техосмотра, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, получить скидки за безаварийную езду или же водительских стаж, возврат КБМ. Наш сервис работает для вашей помощи в круглосуточном режиме, без всяких перерывов. Если раньше автолюбителям приходилось простаивать в длинных очередях, с помощью нашего веб-сервиса, вы сможете оформить ОСАГО дистанционно, вне зависимости от времени суток или же вашего физического местонахождения. Об очередях или же переплат можно забыть.

Чтобы оформить легально полис через наш веб-сервис, от вас потребуется наличие всего трех документов - водительского удостоверения, паспорта собственника и СТС. А чтобы вписать в ваш полис новых водителей не придется посещать разные офисы или же простаивать в очередях. Сделать это можно самостоятельно в онлайн-режиме. После выполнения расчета полиса и выбора страховщика, вы сможете расплатиться напрямую с ним. Это защитит вас от манипуляций или же мошенничества. Фискальный чек, подтверждающий оплату поступит вам моментально, в электронном формате. При этом полис будет внесен в единую РСА-базу.

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