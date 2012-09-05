Полировка лобового стекла - инструкция

Лобовое стекло в автомобиле является одним из наиболее уязвимых мест, которое при этом постоянно подвергается разного рода воздействиям. На него попадает пыль, различный мелкий мусор, грязь и влага. Со временем на поверхности скапливается большое количество мелких сколов и царапин, негативно сказывающихся на прозрачности.

Избавиться от дефектов и восстановить свойства лобового стекла поможет его полировка.

Когда требуется полировка стёкол автомобиля от царапин

Полировка стекла потребуется в том случае, если количество микроцарапин и сколов стало таким, что уже существенно влияет на прозрачность. Из-за них может значительно ухудшаться обзор, а также снижаться общий уровень безопасности при использовании транспортного средства.

Если есть большие трещины, крупные царапины или глубокие сколы – деталь лучше всего сразу заменить. Полировка же позволит успешно справиться с относительно легкими дефектами, попутно сэкономив часть средств.

В большинстве случаев полировка как способ восстановления лобового стекла рекомендуется в том случае, если на поверхности имеются дефекты глубиной не более 0,3 мм. В противном случае лучше сразу подумать о замене.

Чем отполировать стекло автомобиля

Для полировки автомобильного стекла используются следующие материалы и инструменты:

полировальная машинка или дрель со специальной насадкой;

полировальный круг из фетра или войлока;

малярная лента, с помощью которой удается защитить от воздействия смежные поверхности;

полироль для стекла с мелкой фракцией абразива;

средство для очистки стекол (спиртовые растворы);

тряпки из микрофибры.

Также желательно сразу предусмотреть средства индивидуальной защиты, включая очки и перчатки.

Как отполировать стекло автомобиля: инструкция

Полировку стекол желательно выполнять в хорошо освещенном месте, чтобы можно было сразу оценить качество работы.

Порядок действий:

Очистить стекло от загрязнений, обезжирить его. Можно использовать специальные средства, ацетон или спирт. После обработки поверхность обязательно должна высохнуть. Защитить кузов пленкой, зафиксировав ее при помощи скотча. Подготовить инструмент, установив на нем подходящие обороты (около 1000 об/мин). Разместить на полировальной машинке круг из войлока или фетра. Смочить круг водой, после чего нанести абразивный состав. Часть полировальной пасты перенести на стекло. Плавно и последовательно начать полировать поверхность, стараясь не задерживаться долго на одном участке.

В процессе работы стоит периодически останавливаться, проверяя температуру поверхности. Немного охладить стекло поможет вода.

Полировка желательно выполнять небольшими участками, регулярно проверяя качество поверхности и, при необходимости, добавляя пасту.

Как защитить отполированное стекло от новых царапин

Полировка лобового стекла может стать отличным решением для относительно бюджетного восстановления прозрачности поверхности. Однако важно учесть, что проводить данную процедуру повторно уже нельзя ввиду уменьшения толщины стекла. Поэтому стоит позаботиться о дополнительной защите от новых дефектов.

Эффективные способы защиты стекла:

замена щеток стеклоочистителей;

нанесение защитного состава;

фиксация прозрачной бронепленки.

Наиболее эффективным способом считается использование пленки, однако даже самый качественный вариант снижает прозрачность стекла и может становиться причиной появления разводов.



