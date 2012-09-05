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Полировка автомобиля
19 Января 2017
Теги: авто

Для дальнейшей обработки автомобиля было выбрано средство Lack-reiniger  — очиститель, рекомендуемый для лакокрасочных поверхностей с сильными повреждениями. Двухгодичная всесезонная эксплуатация не оставляла сомнений, что средство как раз для нашей машины — на поверхности множество мелких царапин, сколов, ржавых пятен...

Сам процесс нанесения средства не вызвал проблем — жидкость легко растиралась мягкой тряпкой. О необходимости смачивания тряпки новой порцией жидкости сигнализировало нарастание усилия при растирании. Вот только сложно было равномерно нанести политуру именно на белую краску: белесый налет на натертой поверхности незаметен, поэтому можно оставить необработанные области или же продолжать тереть по одному и тому же месту.

Проверяя свойства Lack- reiniger на автомобилях других цветов, мы выяснили, что политура содержит абразивные добавки. Тряпка, применяемая для растирания средства, постепенно приобретала цвет машины.

Для того, чтобы оценить эффект от политуры, мы покрывали лишь часть поверхности: половину крыши или капота Разница между обработанной и необработанной поверхностями заметна, но ожидаемого сияния краски отмечено не было. Исчезли лишь микроцарапины, а те, что покрупнее, остались. Но очень разительной оказалась разница на ощупь: покрытая поверхность оказалась более скользкой — на ней даже не устоял флакон с полиролью, скользя по пологому капоту.

А что еще было отмечено в период недельной эксплуатации? Прежде всего, покрытые поверхности обладают намного меньшей смачиваемостью — капельки воды скатываются, унося с собой взвешенные в них частицы грязи. За счет этого отполированная поверхность была заметно чище. Но длилось это недолго. Уже через три- четыре дня граница перестала различаться — степень загрязнения была одинакова и у обработанной и у необработанной поверхностей. То есть, под воздействием окружающей среды политура постепенно теряет свои защитные свойства и открывает доступ воде и грязи к лакокрасочному покрытию.

Поскольку в инструкции говорится и о защитных свойствах всех этих политур, мы попытались проверить и это. На одной машине откололся небольшой кусочек эмали, оголив металл кузова. Тщательно обработав этот уч легок полиролью, мы принялись ждать эффекта. Чуда не произошло. Vже через три дня показалась ржавчина и продолжила свое черное дело.


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