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Полигонные испытания автомобилей
20 Марта 2020
Теги: авто

В качестве примера рассмотрим две характеристики автомобиля ЗИЛ-431410 с карбюратором и с системой центрального впрыскивания и электронным управлением. Характеристики сняты в одинаковых условиях и дают возможность установить влияние систем питания на топливную экономичность автомобиля.

После исследования топливной экономичности переходят к определению характеристики разгона автомобиля, Системы впрыскивания с электронным управлением позволяют значительно улучшить динамические качества автомобиля.

Очень важным этапом дорожных испытаний является оценка эксплуатационной стабильности системы. Проверенную в лабораторных условиях аппаратуру устанавливают на автомобиль, после чего его вводят в эксплуатацию. В журнале испытаний точно Фиксируются суточный пробег и расход топлива в литрах на 100 км пути. Во время проверки стабильности работы системы через каждые 1000 км пробега снимают контрольно-экономические характеристики. При эксплуатационных испытаниях через каждые 15 тыс. км пробега систему снимают с автомобиля и проверяют сначала на безмоторном стенде, а потом на моторном в лабораторных условиях. По результатам испытаний определяют характеристики не только системы в целом, но и характеристики ее отдельных элементов, причем в процессе обработки и анализа результатов строят кривые стабильности работы каждого элемента. Например, для главного датчика, форсунки и БСИ можно построить зависимости величин Up, й(Тт и т3 от пробега автомобиля (при ртр - const и /и = const). При отказе какого-либо элемента устанавливают, по какой причине и при каких условиях произошел отказ.

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