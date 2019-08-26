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Полезно, но не всегда
16 Декабря 2019
Теги: авто

Автомобильную светотехнику условно можно разделить на три группы: полезную, бесполезную и вредную. К первой категории отнесем такие опции, как противотуманные фары и дополнительные стоп-сигналы (за них, как правило, в автосалонах берут дополнительные деньги).

К бесполезным — всевозможные «светлячки», изготавливаемые как в виде самостоятельных элементов на кузовные панели, так и в качестве дополнения к некоторым деталям автомобиля. Информативность и безопасность транспортного средства они не повышают, да и эстетическая ценность подобных украшений сомнительна.

В третью группу входят всевозможные дополнительные световые приборы: фары - искатели, проблесковые маячки и фонари, фары на крыше джипов, по яркости свечения и конфигурации напоминающие театральные софиты. Не дай Бог встретиться с таким на дороге!

Даже самые необходимые световые приборы могут превратиться в серьезную угрозу безопасности движения, если используются не по назначению или неправильно установлены. Кому не встречалась стена света, ослепляющая всех и вся? При этом ее источник — отнюдь не инопланетный корабль, а банальная «девятка с тремя нарами противотуманок, помимо основных фар.

 


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