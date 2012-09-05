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Полевые работы
18 Февраля 2019
Теги: авто

Придирчиво оценив все достоинства и недостатки каждого автомобиля, высший балл мы присудили GLK. Вполне прогнозируемый результат, учитывая, что кроссовер Mercedes- Benz с самого начала имел преимущество перед остальными. Его трехлитровый мотор мощностью более 220 л.с. заметно превосходил по мощности двигатели остальных соперников. Можно сказать, немецкий кроссовер был на класс выше, чем его коллеги, принявшие участие в тесте, и не только по цене, которая вплотную приближается к отметке 2,5 млн. руб. (без учета опций).

Настоящим сюрпризом стало «выступление» Freelander 2, оказавшегося впереди остальных семи соперников, среди которых были и совсем свежие модели и недавно пережившие обновление. Land Rover оказался самым универсальным. Он отлично показал себя на бездорожье, прекрасно тянул на снегу и очень неплохо «поработал» на асфальте. Нельзя пожаловаться и на комфорт. «Британец» был бы безупречен, если бы был наделен более привлекательным дизайном. Но такие сложные испытания могут негативно отразиться на работе автомобиля. И в некоторых случаях даже требуется ремонт стартера. Только профессиональные специалисты generatorservis.by проведут необходимую диагностику, выявят причину и оперативно устранят любую неполадку.

Freelander 2 опередил не только BMW ХЗ с его прекрасным двухлитровым мотором мощностью 177 л.с., но и двух престижных новичков - Audi Q5 и Volvo ХС60, которые лишены внедорожных амбиций, но очень неплохи на асфальте, где кроссовер Audi был все-таки чуть убедительнее «шведа». Семиместный Nissan Qashqai+2 с большей по сравнению с пятиместной версией базой, пытался не отставать от премиум-группы, хотя по цене, имиджу и начинке он, конечно, стоит на более низком уровне. Он лучший во второй группе и опережает прочих, в том числе и в такой важной на сегодняшний день номинации, как «соотношение цены и качества».

Пусть не карты звездного неба, а карты дорог. Пусть не звездолет, а кроссовер. Пусть не чешуекрылые пилоты с Альтаира, а наши московские земляки - принцип наверняка тот же. Прежде чем карты появятся в памяти навигатора, кто-то должен их нарисовать. Компания Navteq, показавшая нам свою лабораторию, делает карты для навигационных систем почти двух десятков представленных в России марок. В том числе для Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volvo, Lexus, Toyota, Nissan, Volkswagen, Opel. Примерно так, наверное, будет всегда. За исключением цепей на колесах и слова «дорога». Корабли Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen летают по звездным магистралям, руководствуясь картами, на которых видны обозначения заправок, метеоритных потоков, постов инспекции, знаков, предупреждающих, что нужно сбросить скорость вблизи планет. А как будут рисоваться эти карты, мы знаем заранее.

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