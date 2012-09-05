При коэффициенте трения 0,6 это соответствует максимальной нагрузке на колесо, равной 795 кг. Теперь предположим, что сталь для полуоси имеет предел упругости при срезе 6850 кг/см2; тогда, приняв коэффициент безопасности, равный 2, получим допустимое касательное напряжение 3425 кг/см2.

Это — минимальный диаметр полуоси вблизи её конца, входящего в дифференциал, где нагрузка на ось почти целиком вызвана кручением. Допустим, что внешний подшипник полуоси, где изгибающие моменты достигают максимума, имеет диаметр отверстия 35 мм. Тогда максимальные нормальные напряжения т = 2700 кг/см2 и касательные напряжения а = 2000 кг/см2. Таким образом нормальные и касательные напряжения в основном сечении полуоси весьма умеренны по величине, и можно, следовательно, предположить, что есть достаточный запас для дополнительных напряжений, вызываемых поперечными ударами на колёса.

Штампованные картеры обычно изготовляются из стали типа 20, имеющей предел упругости при растяжении около 2800 кг/см и предел упругости при срезе около 1750 кг/см2. Следовательно, коэффициент безопасности (по отношению к пределу упругости) при растяжении равен примерно 3, при сдвиге — примерно 3,5.