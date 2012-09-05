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Покурил
19 Июля 2018
Теги: авто

Решил один охотник поднатаскать молодую лайку в лесу. Отъехал километра три от поселка. Поставил свои Жигули на укромной лесной полянке, покурил и пошел белок пугать.

И ходил-то, казалось, недолго. Вернулся и поляны не узнал: будто кто черной краской покрасил. Неподалеку на валежнике сидели знакомые лесники из здешнего лесхоза.

- Что случилось, ребята? - спросил их охотник. - Лес опять кто поджег?

- Да нет, трава вот обгорела да Жигули чьи-то.

- Как Жигули? - спохватился охотник. И тут только увидел обгорелый остов машины.

- Да это ж моя машина! - закричал он. - Да кто же это мне петуха-то подпустил? Кому я чего плохого сделал? Только что новый двигатель поставил, резину сменил. Да как же это...

- Ты что, костер, что ли, разводил? - спросили его лесники.

- Да какой там костер! покурил только и пошел.

А окурок куда девал?

- Да черт его знает! Бросил куда-нибудь!

- Ну вот, брат, считай прокурил ты свою машину. Никто тебе ее не поджигал. Видишь, какая сушь в лесу стоит. Не то что от окурка, от искры загорается. Скажи спасибо, что мы вовремя поспели, а то бы пришлось тебе и за ущерб лесному хозяйству платить.


.

тут были комменты. RIP!






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