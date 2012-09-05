Сегодня Ютуб является не только популярнейшим видеохостером, но и прекрасной альтернативой телевидения. Некоторые пользователи, ведущие свой блог на этом сервисе популярнее многих звезд шоу-бизнеса или же известных ведущих телеканалов. Поэтому, количество создаваемых Ютуб-каналов постоянно растет. Также растет потребность в развитии таких каналов. Используются для этой цели разные способы, в том числе и покупка подписчиков Ютуба. Однако, прежде чем идти на подобный шаг, необходимо хорошенько разобраться в данной услуге. Прежде всего обычных пользователей интересует стоимость покупки подписчиков.





Как покупать Ютуб-подписчиков?



Сегодня пиартут предлагают самые разные сервисы, программы или же веб-сайты. Их в интернете очень много. Такое разнообразие часто приводит к растерянности неосведомленных пользователей. Следовательно, прежде всего нужно разобраться со своим бюджетом и определить цену, которую вы готовы уплатить за таких подписчиков. Диапазон цен на подобную услугу сейчас составляет 500-4000 руб за каждые тысячу новых аккаунтов. Такая разница в ценах – просто огромная. Это имеет свои причины, в которых необходимо разобраться.



Ценообразование формируется зависит от первичных закупочных цен. Каждая из организаций и фирм, предлагающих подобную услугу, работает через поставщиков. Именно они устанавливают стоимость каждого добавляемого аккаунта или же канала. Не менее важным фактором является и качество подписчиков. Тарифы меняются в зависимости от того, каких подписчиков предлагает продавец – дорогостоящих реальных владельцев каналов или же дешевых ботов. Первые подписываются на ваш Ютуб-канал только платно. Поэтому и отличаются цены и качество материала на разных веб-сайтах. Важным параметром является и гарантия на списание. В этом отношении Ютуб считается особо опасной соц. Сетью. У пользователей каналов данного сервиса часто совершенно неожиданно списывают даже честно заработанных, реальных подписчиков. Следовательно, веб-сайты, предлагающие подписчиков, должны предоставить гарантии, что подобное не произойдет и ваш материал продержится в течение нужного вам периода.



Также тарифы зависят от возможности таргетирования аудитории. Однако сегодня найти такую услугу достаточно тяжело. Пользователь самостоятельно может выбрать, какую географическую, возрастную категорию, которую сам желает видеть на собственном Ютуб-канале. Нельзя отчаиваться и думать, что за небольшую сумму невозможно приобрести качественный материал. Нужно лишь тщательное изучение наиболее известных и популярных веб-сайтов и сервисов, работающих в данном направлении. Это поможет вам найти именно ту компанию, которая предоставит качественных подписчиков по наиболее низким тарифам.

