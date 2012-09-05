Skoda Fabia входит в десятку машин, признанных экспертами лучшими в своей категории. На вторичном рынке спрос на Skoda Fabia с каждым годом только возрастает, качество б/у машин немецкого производителя не вызывает никаких сомнений. Транспортное средство зарекомендовало себя надежным, долговечным и практичным.





Преимущества Skoda Fabia

Среди плюсов использования автомобиля Skoda Fabia https://used.autopraga.ru/fabia/ специалисты называют такие:

Для работающих на бензине подходят 92–й и 95–й марки. Самыми востребованным на вторичном рынке считаются модели с объемом двигателя 1,4 л. Когда вы впервые садитесь за руль Skoda Fabia, впечатляет простор салона. На переднем сидении поместится даже крупногабаритный пассажир. Если рост водителя 190 см, он тоже не будет чувствовать себя зажатым в тиски. На заднем диване смогут расположиться еще 3–4 человека. В багажном отсеке Skoda Fabia предусмотрена раскладная конструкция. Если задействовать сидения, получится объемная погрузочная платформа. Идеальные шасси и рулевое управление. Не подвержен коррозии кузов. Надежные подвеска и стойки. Из функционального оборудования в Skoda Fabia присутствуют бортовой компьютер, обогрев зеркал, усилитель руля, противотуманки. В моделях 2010 и более позднего года выпуска заменена решетка радиатора.





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