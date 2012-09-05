Skoda Fabia входит в десятку машин, признанных экспертами лучшими в своей категории. На вторичном рынке спрос на Skoda Fabia с каждым годом только возрастает, качество б/у машин немецкого производителя не вызывает никаких сомнений. Транспортное средство зарекомендовало себя надежным, долговечным и практичным.
Преимущества Skoda Fabia
Среди плюсов использования автомобиля Skoda Fabia https://used.autopraga.ru/fabia/ специалисты называют такие:
- Для работающих на бензине подходят 92–й и 95–й марки. Самыми востребованным на вторичном рынке считаются модели с объемом двигателя 1,4 л.
- Когда вы впервые садитесь за руль Skoda Fabia, впечатляет простор салона. На переднем сидении поместится даже крупногабаритный пассажир. Если рост водителя 190 см, он тоже не будет чувствовать себя зажатым в тиски. На заднем диване смогут расположиться еще 3–4 человека.
- В багажном отсеке Skoda Fabia предусмотрена раскладная конструкция. Если задействовать сидения, получится объемная погрузочная платформа.
- Идеальные шасси и рулевое управление.
- Не подвержен коррозии кузов.
- Надежные подвеска и стойки.
- Из функционального оборудования в Skoda Fabia присутствуют бортовой компьютер, обогрев зеркал, усилитель руля, противотуманки. В моделях 2010 и более позднего года выпуска заменена решетка радиатора.
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