Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Покупка Skoda Fabia б/у у официального дилера – залог честной и быстрой сделки




Покупка Skoda Fabia б/у у официального дилера – залог честной и быстрой сделки
8 Мая 2018
Теги: Skoda Fabia

Skoda Fabia входит в десятку машин, признанных экспертами лучшими в своей категории. На вторичном рынке спрос на Skoda Fabia с каждым годом только возрастает, качество б/у машин немецкого производителя не вызывает никаких сомнений. Транспортное средство зарекомендовало себя надежным, долговечным и практичным.


Преимущества Skoda Fabia

Среди плюсов использования автомобиля Skoda Fabia https://used.autopraga.ru/fabia/ специалисты называют такие:

  1. Для работающих на бензине подходят 92–й и 95–й марки. Самыми востребованным на вторичном рынке считаются модели с объемом двигателя 1,4 л.
  2. Когда вы впервые садитесь за руль Skoda Fabia, впечатляет простор салона. На переднем сидении поместится даже крупногабаритный пассажир. Если рост водителя 190 см, он тоже не будет чувствовать себя зажатым в тиски. На заднем диване смогут расположиться еще 3–4 человека.
  3. В багажном отсеке Skoda Fabia предусмотрена раскладная конструкция. Если задействовать сидения, получится объемная погрузочная платформа.
  4. Идеальные шасси и рулевое управление.
  5. Не подвержен коррозии кузов.
  6. Надежные подвеска и стойки.
  7. Из функционального оборудования в Skoda Fabia присутствуют бортовой компьютер, обогрев зеркал, усилитель руля, противотуманки. В моделях 2010 и более позднего года выпуска заменена решетка радиатора.


Почему покупать подержанные Шкода Фабия выгодно у официального дилера

Обратившись к официальному дилеру АВТОПРАГА, чтобы купить Шкода Фабия б/у в Москве, вы получаете возможность воспользоваться очевидными плюсами сотрудничества:

  1. В каталоге представлены разные модели, каждую из которых отличает определенный пробег, число владельцев, год выпуска.
  2. Автомобили можно посмотреть в салоне АВТОПРАГА или на сайте - https://used.autopraga.ru/.
  3. Покупка предполагает передачу новому владельцу Skoda Fabia документов, которые прошли юридическую проверку.
  4. Машины находятся в прекрасном состоянии. Они качественны и надежны, прошли необходимые тестирования и диагностику. Проверены узлы, системы, салон и кузов.
  5. В дилерских центрах можно взять подержанное авто в кредит, застраховать приобретение, обменять по программе Trade in.
  6. Самое главное – заманчивые цены на хэтчбеки марки, сниженная стоимость оформления КАСКО, возможность участвовать в бонусных программах.

Мы уверены – вы еще никогда не покупали подержанное авто на таких выгодных условиях. Обращайтесь к менеджерам официального дилера АВТОПРАГА за разъяснением возникших вопросов по понравившейся модели Skoda Fabia. Спешите зарезервировать автомобиль уже сегодня.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке