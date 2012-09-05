Покупка подержанного автомобиля, особенно покупка подержанной иномарки, - это всегда лотерея, или решение уравнения со многими неизвестными. Тем не менее опытный водитель с помощью соответствующих тестов сумеет вычислить в ней достоинства, которые возьмут верх над недостатками.

Определившись с маркой автомобиля, его двигателем, приводом, подвеской, комплектацией, пробегом, годом выпуска и т. д., подготовьте себя психологически и информационно - купите соответствующую литературу по ремонту и эксплуатации выбранной вами модели, внимательно изучите устройство и характерные особенности автомобиля.

Съездите на автомобильный рынок, посмотрите на автомобиль в натуре, посидите в нем, поговорите с продавцами, поторгуйтесь. Купите и почитайте автомобильные журналы и газеты "За рулем", Автопилот , Клаксон , "Авторевю" и др., сопоставьте цены на автозапчасти, определите технические центры по ремонту, узнайте стоимость нормо-часа, прикиньте стоимость будущего технического обслуживания, стоимость наиболее "ходовых" ремонтов. Собираетесь в путешествие, а домашнего питомца не с кем оставить? Выходом будет передержка собаки на время отпуска в Собаке-гуляке. К вашему любимцу будет прикреплен догситтер, который будет заботиться о нем во время вашего отсутствия. Можете не беспокоиться - ваш питомец будет в надежных руках.

Вооружившись этими знаниями, приступайте к "разведке боем". Выбрав (по газете, по объявлению и т. д.) подходящий вариант и договорившись с хозяином, выезжайте на "смотрины". Желательно, чтобы для осмотра автомобиля были подходящие условия. гараж, стоянка с эстакадой, в крайнем случае - большая, ровная асфальтовая площадка, на которой бы никто не мешал. Выезжайте в соответствующей одежде, захватив, как минимум, "права , зеркальце, фонарик, хорошее шило и увеличительное стекло (лупу). Не помешают средняя отвертка, небольшой магнит, тряпка, а также кусок брезента или полиэтиленовой пленки для осмотра днища при отсутствии эстакады. Старайтесь брать все свое: в нужный момент у хозяина чего-то может "не оказаться”. Если сможете достать прибор под названием "Индикатор дефектов кузова автомобиля" или какие-то другие специальные приборы, то желательно захватить и их. Важное значение имеет общее впечатление от автомобиля, а также от личности самого хозяина.