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Покупка подержанного автомобиля - есть ли смысл?
21 Мая 2021
Теги: авто

Покупка подержанного автомобиля - это проблема. Удачно купить подержанный автомобиль - это умение на грани искусства. Здесь гораздо больше вариантов: подержанный автомобиль можно купить:

• на автомобильном рынке,

• в комиссионном магазине,

• по объявлению у частного лица,

• самостоятельно поехать за границу,

• заказать в одной из фирм, специализирующихся на продаже подержанных иномарок.

Рассмотрим каждый из этих вариантов:

Покупка автомобиля на автомобильном рынке

Имеет ли смысл вообще ездить на автомобильные рынки если настолько велик риск попасть впросак?

Нам представляется, что имеет.

Во-первых, где вы еще увидите в одном месте столько различных автомобилей и сможете познакомиться поближе с их характеристиками и внешним видом, сможете сравнить их воочию и выбрать понравившуюся вам модель? Ведь одно дело фотографии и описания, другое дело непосредственное знакомство.

Во-вторых, это позволит определить реальный уровень рыночных цен, провести некоторые сопоставления и наметить приемлемый для вас вариант.

В-третьих, можно пообщаться с продавцами автомобилей, а очень часто и с покупателями, задать им интересующие вас вопросы и получить необходимую информацию. Неопытному автомобилисту каждая крупица полезной информации бывает очень кстати.


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