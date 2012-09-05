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Покупка Лада XRAY во Владимире
29 Октября 2022
Теги: авто

В нынешних реалиях очень выгодно иметь собственный автомобиль. На нём можно беспрепятственно ездить по городу или же в другой город, преодолевать большие расстояния и экономить на бензине. И именно из-за этих вещей многие люди задумываются о покупке собственного автомобиля.

Если вы хотели бы приобрести машину, но не знаете, где, то сайт avtoexpress33.lada.ru поможет вам в этом. ООО АВТОЭКСПРЕСС-ВЛАДИМИР является официальным дилером, который предлагает выгодные условия покупки автомобиля такой марки, как Лада. Компания эта находится во Владимире, где вы и сможете приобрести безопасный, практичный, технологичный отечественный автомобиль с отличным соотношением качества и цены.

Сегодня купить Лада XRAY во Владимире можно по отличной цене, что для вас будет, несомненно, выгодно. А чтобы выбрать модель автомобиля для вашего образа жизни, на сайте предоставлены обзоры, комплектации и цены на Лады, технические характеристики. На сайте вы можете онлайн забронировать оптимальную версию автомобиля в соответствии с вашими требованиями к динамике, функционалу и стилю вождения. А чтобы убедиться, что модель вам подходит, вы можете провести тест-драйв автомобиля в реальных дорожных условиях.

Большинство людей живут в городах и редко покидают их. Для таких людей создали LADA XRAY Cross. Что же касается цены данной модели автомобиля? То цены LADA XRAY Cross довольно демократичны. Они формируются в зависимости от:

• Бортового компьютера;

• Кондиционера;

• Светодиодных ходовых огней;

• Регулируемой рулевой колонки;

• Гидроусилителя руля;

• Обеспечивающих безопасность систем ABS, BAS, NCA, EBD, HAS и ESC;

• Подсказчика переключения скоростей.

Само авто стоит от 1 249 900 рублей, а кредит будет вам обходится примерно в 12 658 рублей в месяц. Но важно знать, что это предварительный расчёт платежа, и он подлежит уточнению уже при оформлении.

Автосервис совместно с банками-партнёрами предлагают два варианта автокредитования – классическая рассрочка со сниженными процентными ставками без первоначального взноса, а также с остаточным платежом, авансовый платёж где составит от 10% стоимости машины. Что вызывает доверие к этому автосервису, так это то, что в конце срока кредиты у вас есть возможность оставить или вернуть автомашину LADA 2021 года.

Автострахование можно оформить у официального дилера Лада. Вам предлагается на выбор несколько пакетов страховых услуг. Предлагаются прозрачные условия, круглосуточная диспетчерская поддержка, удалённое урегулирование убытков, а также квалифицированный ремонт в автосервисе.

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