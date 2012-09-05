Владельцы Ауди Q7 гордятся своим автотранспортом – полноразмерным внедорожников с впечатляющими характеристиками, отличной вместимостью (в продаже имеется вариант на 7 мест) с качественной отделкой салона. Также флагман комплектуется различными агрегатами и узлами. Его разрабатывали для путешествующих людей, которые ценят активный отдых. Дизайнеры отталкивались от популярного концепта Pikes Peak, названного в честь американской «гонки на облаках».

Очень важно правильно подобрать и поставить колеса в сборе Audi q7, выбрать их из широкого ассортимента продукции от известных фирм-производителей мира. Правильная покупка шин и дисков в соответствии с эксплуатационными условиями дороги. Это повысит сцепление с дорожной поверхностью и управляемость премиальных внедорожников.





Подбор подходящей покрышки и дисков

Выбирая колеса в сборе Ауди ку 7 на сайте нужно знать, что такой кроссовер выбирают даже знаменитости, включая Тома Круза, Мэла Гибсона, Лива Тайлера, Джона Траволты. Конструктора снабдили его последними достижениями автомобильной промышленности, системой оповещения поворотов, круиз-контролем, систему определения «слепых» зон, ESP, ASR, ABS и пр.

Все эти системы будут идеально работать, если была выбрана премиальная летняя резина Ауди ку 7. При этом нужно соблюдать рекомендации производителя. Из-за неверных размеров диска ухудшится безопасность и качество движения.

Комплектуется оригинальный комплект колес на Ауди ку 7 литыми стильными дисками, легкий вес которых снижает нагрузку на подвеску. Уменьшенная инертность колес позволяет эффективно тормозить и набирать скорость.

Автовладелец может подобрать диски с типоразмерами 18-22 дюйма от популярных изготовителей разной ценовой категории. Разный дизайн и оттенок дисков позволит подобрать оптимальное решение в соответствии с дизайном машины, подчеркнуть ее мощность и габариты.

В соответствии с высокой проходимостью транспорта, производители выпускают прочные диски, но с низким весом, чтобы облегчить движение и противостоять высоким нагрузкам. Соответствующие диски продлят срок эксплуатации покрышек, обеспечивая их равномерный и медленный износ. Кроме размеров, следует придерживаться рекомендаций изготовителя по центральному отверстию, вылету, сверловке. На выбор предлагаются изделия YST, Marcello, Eurosport, Oxigin, КиК. Производятся диски по литьевой технологии из качественных алюминиевых сплавов, имеют идеальную геометрии. Литые изделия отлично отводят от тормозов тепло, повышая износостойкость узлов.

Для автомобиля предлагаются летние колеса Ауди ку7 с несколькими вариантами покрышек, в зависимости от типа мотора и года выпуска с посадочным радиусом 18-22дюйма. Чтобы придать автомобилю спортивный облик можно приобрести диски с многочисленными тонкими спицами, которые придадут ему стойкость и легкость при движении. Они фиксируются пятью болтами, но могут потребоваться центровочные кольца.

Кроме выбора подходящих дисков нужно подобрать шины. В ассортименте имеются заводские, альтернативные варианты и тюнинг. Радиус диска должен соответствовать посадочному диаметру шины. К основным типоразмерам дисков относят типоразмеры 9*24 ЕТ45, 9*21 ЕТ50 и пр. к основным размерам шин относя 275/25 R24. 285/35R22 и пр.

Шиномонтаж колесных дисков производится в сертифицированном центре. Это дает полную уверенность в правильности проведения работ.



