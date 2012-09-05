Перегоном машин на заказ занимаются, как правило, фирмы, которые объективно заинтересованы в поддержании авторитета и расширении клиентуры. Главное в этом случае - на этапе согласования облика машины четко сформулировать свои требования, получить подробную консультацию и гарантированное право предъявить претензии в случае возникновения проблем.

Например, фирма ДЭКС - Диагностика, Экспертиза, Консультирование, Сервис, готова оказать заинтересованному и разборчивому покупателю помощь в приобретении надежной иномарки. Специалисты фирмы, имеющие опыт покупки иномарок, оснащенные диагностическим оборудованием, выезжают для закупки автомобилей по заказу покупателей в европейские страны, переправляют их в Россию, растамаживают и вручают владельцу. Все документы оформляются сразу на имя покупателя. Конечно, все это делается не бесплатно, но за достаточно умеренную плату, и, пожалуй, это самый предпочтительный способ, при котором от фирмы можно получить хоть какие-то гарантии, что вас не обманут. После того как покупатель наконец определился с маркой автомобиля, с его цветом, двигателем и комплектацией, можно обзвонить автосалоны, в которых, если верить авторекламе, производится торговля автомобилями соответствующих марок, и уточнить все конкретные детали предстоящей покупки. В больнице назначили уколы, но вы не успеваете из-за плотного рабочего графика? Можно вызвать медсестру на дом для укола. Все что вам нужно, это получить назначение врача и купить необходимые лекарственные препараты. Квалифицированная медсестра приедет в любое удобное для вас место.

Выбирая автосалон, в котором он намерен совершить покупку автомобиля, покупатель должен понимать разницу между официальным дилером компании-производителя и так называемыми "серыми дилерами". Дело в том, что автомобили могут попадать на автомобильный рынок разными путями: через торговые представительства самих фирм-производителей, через официальных дилеров фирм-производителей и разными другими путями. Например, известно, что практически все автозаводы находятся в трудном финансовом положении, не хватает оборотных денежных средств, поэтому в ходу "бартер": как правило, поставщикам электроэнергии, воды, газа, полуфабрикатов, комплектующих и т. д. автозаводы "платят" автомобилями, а те, в свою очередь, отправляют их на рынок, где могут продавать их по пониженным ценам, а иногда и ниже себе- 1. стоимости. Каким образом это можно сделать, не приобретая лицензии 11 на торговлю и не создавая свои торговые предприятия? Только через по- 1 средников, которые зачастую являются "фирмами-однодневками", т. е. , "серыми дилерами".

