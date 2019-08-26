Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Покупка гостиничных чеков




Покупка гостиничных чеков
27 Октября 2019

Покупка гостиничных чеков с официальным подтверждением уже возможна через наш веб-сайт www.dokcom.ru. Поучить такие чеки желающие смогут прямо от отеля, отчитываясь при этом спокойно. Некоторые продавцы делают покупателям дешевые предложения. Это в основном уличные аферисты, гоняющиеся за прибылью. Такие чеки являются фальшивками, отпечатанными на обычных принтерах. Распознать их можно даже невооруженным взглядом. В бухгалтерии эти чеки не пройдут даже первой проверки. Поэтому их предъявителю ждет обвинение в мошенничестве.

Только настоящая, действующая гостиница может выдать настоящие чеки. А покупатель может проживать в ней бесплатно. Также возможно приобретение чеков в случае проживания в частном секторе. В подобных случаях покупатель оплачивает за это комиссию. Если вы воспользуетесь услугами нашего веб-сайта, гарантированно получите подлинные чеки, акты или же счета. Они проходят регистрацию в гостевом реестре нашего отеля. Данные покупателей проводятся через ФНС. Если запрос будет сделан с места вашей работы, они получат официальное подтверждение.

Каждый выданный нами гостиничный чек имеет свой код. Кроме этого мы предлагаем легальный пакет необходимой документации. Она необходима при авансовом отчете, который необходимо предъявить после командировки. Для этого требуется предоставление нескольких бумаг. Специалисты нашего сервиса позаботятся об их подготовке. Оформление таких квитанций происходит на основании действующего законодательства. Поэтому они полностью соответствуют требованиям и нормам создания командировочной документации. На каждом гостиничном чеке присутствует специальный QR-код для сканирования аппликацией Налоговой службы.

Подобным образом наш сервис выполняет официальную регистрацию покупателя в качестве гостя отеля. С готовой оригинальной документацией желающие смогут ознакомиться на нашем официальном веб-сайте. После их просмотра вы сможете отличить настоящий чек от фальшивок. Для приобретения гостиничных чеков в Питере необязательно селиться в отель. Вы можете выбрать подходящее место для проживания по собственному усмотрению. Нужно лишь своевременно связаться с нами. Наша профессиональная команда позаботится о подготовке легальной отчетной документации, которые впоследствии будут отправлены вам. Такая документация пройдет любую проверку и не создаст проблем во время предъявления отчета.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Гостиничные чеки с подтвержден... - . (+270)
Подтвержденные гостиничные чек... - . (+231)
Наш Hotel - . (+481)
Гостиничные чеки в Москве... - . (+553)
Гостиничные чеки: что это тако... - . (+517)
Гостиничные чеки... - . (+1488)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 15 часов назад
Иркутск (путеводитель)... - 5 дней назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 9 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 10 дней назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 15:58, 7 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:48, 5 Октября 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 21:40, 30 Сентября 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 12:19, 19 Сентября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке