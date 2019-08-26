Покупка гостиничных чеков с официальным подтверждением уже возможна через наш веб-сайт www.dokcom.ru. Поучить такие чеки желающие смогут прямо от отеля, отчитываясь при этом спокойно. Некоторые продавцы делают покупателям дешевые предложения. Это в основном уличные аферисты, гоняющиеся за прибылью. Такие чеки являются фальшивками, отпечатанными на обычных принтерах. Распознать их можно даже невооруженным взглядом. В бухгалтерии эти чеки не пройдут даже первой проверки. Поэтому их предъявителю ждет обвинение в мошенничестве.



Только настоящая, действующая гостиница может выдать настоящие чеки. А покупатель может проживать в ней бесплатно. Также возможно приобретение чеков в случае проживания в частном секторе. В подобных случаях покупатель оплачивает за это комиссию. Если вы воспользуетесь услугами нашего веб-сайта, гарантированно получите подлинные чеки, акты или же счета. Они проходят регистрацию в гостевом реестре нашего отеля. Данные покупателей проводятся через ФНС. Если запрос будет сделан с места вашей работы, они получат официальное подтверждение.



Каждый выданный нами гостиничный чек имеет свой код. Кроме этого мы предлагаем легальный пакет необходимой документации. Она необходима при авансовом отчете, который необходимо предъявить после командировки. Для этого требуется предоставление нескольких бумаг. Специалисты нашего сервиса позаботятся об их подготовке. Оформление таких квитанций происходит на основании действующего законодательства. Поэтому они полностью соответствуют требованиям и нормам создания командировочной документации. На каждом гостиничном чеке присутствует специальный QR-код для сканирования аппликацией Налоговой службы.



Подобным образом наш сервис выполняет официальную регистрацию покупателя в качестве гостя отеля. С готовой оригинальной документацией желающие смогут ознакомиться на нашем официальном веб-сайте. После их просмотра вы сможете отличить настоящий чек от фальшивок. Для приобретения гостиничных чеков в Питере необязательно селиться в отель. Вы можете выбрать подходящее место для проживания по собственному усмотрению. Нужно лишь своевременно связаться с нами. Наша профессиональная команда позаботится о подготовке легальной отчетной документации, которые впоследствии будут отправлены вам. Такая документация пройдет любую проверку и не создаст проблем во время предъявления отчета.

