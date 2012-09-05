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Покупка Ford Tranzit от официального дилера
16 Октября 2020
Теги: авто

Автомобильная марка Ford уже давно является культовой не только в Соединенных штатах, но и в других странах. Исключением в этом отношении не являются и российские автолюбители. Они давно оценили преимущества американского автопрома, надежность и безопасность модельных рядов Форд. Особой популярностью среди наших соотечественников пользуется линейка Форд Транзит. Она объединяет несколько модификаций автотранспортных средств. Жители воронежа могут купить автобус форд транзит в Воронеже в официальном дилерском центре компании Fresh Auto. Дилерская сеть этого продавца функционирует также в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Автобус Транзит от американского бренда привлекают внимание инновационными технологиями. Прежде всего следует отметить систему круиз-контроля и регулируемый ограничитель скорости. Благодаря круиз-контролю водитель может самостоятельно выбрать нужную скорость, поддерживая ее на протяжении всего пути. Задавая максимально допустимую на трассе скорость, автовладелец избежит непреднамеренных нарушений скоростного режима. А система HLA предназначена для трогания в гору. Она помогает водителям на подъемах, не позволяя автобусу скатываться назад.

Линейка Транзит американской марки оснащена передовыми технологическими системами. Например, покупая форд транзит промтоварный фургон от официального дилера, водитель сможет воспользоваться специальным индикатором передач, позволяющим экономить топливо. Она подсказывает автовладельцу момент смены передачи, благодаря чему и достигается экономия. Поэтому на таком авто вы сможете ездить наиболее выгодно для собственного бюджета. Для экстренного торможения производитель придумал специальную систему помощи. Она обеспечивает максимальную эффективность торможения при непредвиденных обстоятельствах.

Благодаря внедрению интеллектуальной системы регенеративной подзарядки АКБ производитель решил проблему с электроснабжением. Данная система выполняет зарядку аккумуляторных батарей только в случае необходимости. При этом подзарядка отключается в случае нажатия педали газа. Это помогает владельцу экономить топливо, а количество выбросов CO2 в атмосферу существенного сокращается. Чтобы ford купить в воронеже по наиболее оптимальной стоимости, вместе с гарантийной документацией и оформлением, лучше всего воспользоваться автосалоном официального дилера. Высококвалифицированные специалисты салона проконсультируют потенциального покупателя по любой модификации Транзит, устроят тест-драйв и помогут в оформлении необходимых бумаг.

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