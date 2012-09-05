При планировании отпуска, визита к близким или друзьям, командировки по стране или за ее пределами, перед каждым непременно возникнет вопрос о том, где же купить билет для своей предстоящей поездки. В данном случае ваш выбор обязательно должен пасть на интернет сервис «Твій час». Такая сеть магазина электронных услуг позволяет совершать выбор и покупку билетов сидя дома за компьютером. Если вы решили купить билет на поезд, то забронировать его вы сможете здесь - https://yt.ua/ru/railway. Процесс оформления заказа происходит следующим образом:

1. На сайте сервиса вы найдете расписание движения всех поездов, которые вас интересуют. Кроме того, сузить список параметров, можно если указать дату отправления.

2. Учитывая время отправления поездка, а также время его прибытия в конченую точку, вы сможете подобрать наилучший маршрут для вас.

3. Вся информация, которая находится на сайте, является актуальной. Она основана на прямом соглашении с уполномоченным предприятием ПАО «Укрзализныця». Поэтому вы можете быть уверены в том, что перед вами правдивые сведения о пути поезда и наличии свободных мест в вагоне. Также вы можете указать тип нужного вам вагона (плацкарт, купе, люкс) и узнать стоимость билета на него.

4. После этого происходит бронь и получение билета в кассе вокзала, где нет очередей.

5. Пользователи, которые регулярно прибегают к услугам интернет сервиса «Твій час» имеют особое преимущество – они могут посмотреть историю запросов, историю бронирования и приобретения билетов.

Магазин электронных услуг, который позволяет забыть об очередях.

Компания «Твій час» предоставляет удобный сервис по продаже билетов на поезд, а также других билетов через Интернет. Бронирование билетов осуществляется круглосуточно, поэтому сделать заказ можно в то время, когда это удобно вам.Что касается цены на такие услуги, то она невелика. Таким образом данный способ получения проездных документов будет являться не только простым, но и доступным всем желающим.

Все чаще люди обращаются в интернет сервис «Твій час», так как знают, что здесь их ожидает качественный, простой, а главное быстрый сервис. Не удивительно, что спрос на такие услуги набирает еще большую популярность. Всего в несколько щелчков мышки, вы сможете заказать билет на поезд. Если вы устали от затраты времени на поездку в кассу и от утомительного стояния в очередях, то вам следует попробовать заказать билеты онлайн в магазине электронных услуг «Твій час».







