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Покупка автомобиля за границей
7 Июля 2018
Теги: авто

Приобретая машину у торговцев или дилеров, вы заплатите больше,- чем при покупке непосредственно из первых рук. Также дороже обойдется приобретение машин в Польше, Белоруссии, странах Балтии, так как на них кто-то там тоже должен заработать.

Путей доставки автомобилей из Европы в Россию несколько. Один проходит через Польшу и Белоруссию и чреват длинными очередями на границах Германии и Польши, Польши и Белоруссии, а также поборами польской полиции и белорусской ГАИ. 

Другой путь: Германия - Польша - Украина - Россия. Украинская ГАИ и таможенники действуют еще жестче, чем наши. 

Третий путь - доставка паромом из Германии в Финляндию, а затем через Выборг в Петербург. Немного дороже, так как паром стоит около 400 - 500 марок, но зато спокойнее и менее утомителен. Правда, в Германии до отъезда с машиной в Россию нужно получить еще и финскую визу. Билеты же на паром необходимо (особенно в летний сезон) заказывать заранее. Но в целом обойдется дешевле, так как никаких поборов здесь практически нет.

Есть возможность ехать из Германии паромом в Ригу, а затем из Риги в Россию. Паром и в Петербург ходит, но там вас могут обязать растаможить машину прямо в порту, и вы, находясь вне дома, будете чувствовать себя в такой ситуации очень неуютно.

Есть возможность воспользоваться услугами перегонщиков, но те не несут никакой материальной ответственности за ваш автомобиль.

Наконец, существуют транспортные фирмы, которые берут на себя всю ответственность и страхуют машины на все время пути. Машину доставят в Москву, Хельсинки или в Ригу, где вы ее и заберете. Этот вариант, естественно, дороже.


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тут были комменты. RIP!






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