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Покупка автомобиля в лизинг
18 Сентября 2019
Теги: авто

Лизинговые договоры составляются по следующему образцу: фирма-владелец и клиент договариваются об однократной оплате, в большинстве случаев это от 15 до 30% стоимости нового автомобиля. Особенно соблазнительны предложения банков, они запрашивают очень низкую предоплату или обходятся вовсе без нее. Ежемесячный лизинговый процент рассчитывается из снижения стоимости автомобиля в результате его использования в данный период. Как правило, лизинговые договоры заключаются на период от двух до трех лет. .

Для частного клиента лизинг выгоден только в том случае, если ежемесячная нагрузка любой ценой должна удерживаться на низком уровне, так как в конце срока договора автомобиль надо возвращать. Самостоятельные клиенты могут проводить совсем иные расчеты, если они профессионально используют автомобиль, в таком случае лизинговые выплаты компенсируются при налогообложении.

Таким образом, лизинг является наиболее дорогим видом приобретения нового автомобиля, так как за время действия договора набегают несколько тысяч марок выплат, а за дверью в конце-кон- цов вас не ждет собственный автомобиль. Например, Оре1-Аз!га 1,4 С1_ предлагается по лизингу крупным автомобильным торговым домом в Дюссельдорфе на 24 месяца. В зависимости от произведенной предоплаты ежемесячные выплаты колеблются между 177,50 марок и 396,95 марок, что составляет, при включении суммы предоплаты, 9500 марок за срок договора.

Тот, кто заключает лизинговый договор, должен внимательно читать все написанное в нем мелким шрифтом, так как там часто расставлены капканы. Желателен договор с твердо обусловленной величиной годового пробега арендованного автомобиля, так называемый километражный лизинг. При подобной договоренности - обычно это 15 000 км в год - не следует вести слишком скупые подсчеты, потому что почти все фирмы насчитывают на километры свыше нормы весьма весомую доплату - до 20 пфеннигов на км.


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