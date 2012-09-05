Рано или поздно, но человек приходит к мысли, что ему нужна машина. Это связано с тем, что в современном мире часто приходится перемещаться на большие расстояния даже в черте города. И именно поэтому гораздо удобнее это делать на собственном, а не на общественном транспорте. Особенно остро эта потребность возникает в городах-мегаполисах, включая и Москву.

При покупке автомашины есть два варианта: пойти в салон и приобрести новую или же обратиться в салоны, где предоставляют подержанные машины. У каждого из вариантов есть как свои недостатки, так и свои преимущества.

Чаще всего покупают автомобили с пробегом. Это связано с тем, что машина уже находится в полной комплектации, а также с тем, что такой вариант выходит дешевле, по сравнению с новой автомашиной из салона.

Где же можно приобрести хорошую машину европейских брендов в Москве? Одним из хороших и проверенных салонов является «MB Auto House» - https://mb-autohouse.ru/. В этом салоне вы можете приобрести как подержанные, так и новые машины европейских брендов, которые находятся в наличии или же под заказ. На рынке этот салон находится уже более 20 лет. Все новые автомобили, что туда поступают, находятся на гарантии от официального дилера.

Для удобства клиентов, вы можете воспользоваться на сайте салона https://mb-autohouse.ru/s_probegom фильтром, чтобы предварительно выбрать понравившиеся варианты машин, уже после осмотрев их в самом салоне. В фильтре находятся такие пункты, как:

• Новые машины в наличии;

• Скоро в продаже;

• В наличии с пробегом;

• Бренд;

• Диапазон цены.

Достаточно простой и лаконичный фильтр, который поможет вам за раз отсеять все ненужные варианты.

На сайте салона вы можете ознакомиться с отзывами клиентов, что приобрели себе верных железных коней.

Когда же вы посетите сам салон, вас будет ожидать приятный сервис, пока вы будете находиться там:

• Чай, кофе, а также закуски для клиентов салона бесплатны;

• Вы можете заниматься своими делами в ожидании автомобиля, воспользовавшись Wi-fi салона;

• В зале ожидания находится телевизор, который вы можете посмотреть.

При приобретении подержанного автомобиля вы можете быть уверенны в его исправности, потому как прежде чем выставить его на продажу, он проходит тщательную проверку:

• Авто проверяется на наличие залогов;

• Мастера салона проверяют техническое состояние машины;

• Салон обращается в банки, чтобы узнать, является ли машина кредитной на данный момент или нет;

• Запрашивается информация касательно аварийных ситуаций в ГИБДД и страховых компаниях.