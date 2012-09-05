Покупка машины само по себе дело очень приятное, как, впрочем, и другие действия связанные с обновлением собственных вещей. Люди любят менять старые, «прижитые» вещи на новые приобретения, тем самым внося некоторое разнообразие в свою привычную жизнь.

Но помимо всех приятных моментов, связанных с этим действием, мы также сталкиваемся с множеством хлопот и проблем, требующих некоторых знаний в области интересующего товара.

И чтобы принять правильное решение, иногда приходится изрядно поразмыслить, потому как никто не хочет ошибиться, а уж тем более, если дело касается покупки таких серьезных и дорогих товаров как автомобили.

В наше время из-за сложной финансовой ситуации в стране все в основном живут в кредитах и долгах, так что о приобретении нового автомобиля, конечно же, мало кто станет задумываться. Да и нужно ли это, если просто при выезде из автосалона ваш автомобиль автоматически становится б/у и теряет в стоимости неплохую сумму?

Так что если поразмыслить, то не стоит переплачивать деньги за новый автомобиль, который сразу же обесценится (на довольно крупную сумму), ведь можно подойти более разумно к этому вопросу и взять подержанный автомобиль, ощутимо сэкономив свои и без того нелегко заработанные деньги.

Конечно, машина с пробегом сразу же вызывает у покупателя некоторые волнения по поводу своей надежности, но если правильно подходить к выбору будущего транспорта и знать некоторые нюансы при его осмотре, то можно с легкостью развеять свои опасения и приобрести качественное транспортное средство по приемлемой цене.

В этой статье вы сможете ознакомиться с некоторыми немаловажными правилами, которые нужно знать каждому автолюбителю, решившему приобрести себе машину с пробегом.

Самое первое, что следует знать при осмотре понравившегося вам автомобиля – это то, что проводить его следует желательно днем при хорошем солнечном свете, так как именно такое освещение наилучшим образом подчеркнет и выделит любые царапины, дефекты и мелкие вмятины на вашей будущей покупке.

Затем стоит просмотреть, все ли части кузова имеют одинаковый цветовой оттенок, в чем также отличным помощником станет солнечный свет. Детали кузова, отличающиеся от основной цветовой гаммы автомобиля, будут говорить о том, что они не «родные» и подлежали замене, что натолкнет на вопрос о причине, повлекшей данные изменения.

Не отрываясь от осмотра кузова, также стоит проверить состояние его частей, наиболее подверженных погодным условиям, и коррозии. В основном это колесные арки, пороги, нижние части дверей, днище автомобиля и т.д. Коррозия является одним из самых злостных врагов автомобильного кузова, который при достаточном ее наличии нужно будет ремонтировать.

Поэтому если вы обнаружите места, сильно подвергшиеся ржавчине, то задумайтесь об этом. Но в любом случае вам как покупателю это даст преимущества, ведь вы сможете либо сторговать цену, либо вообще отказаться от покупки данного авто.

Второй немаловажной частью для подробного осмотра будет сердце автомобиля – двигатель.

Осмотр данного агрегата производится двумя этапами, сначала оцените его состояние визуально, просмотрев все его крышки, крепления и подсоединенные к нему приборы. На них не должно быть потеков масла или тосола, а сам картер, блок цилиндров и головка блока не должны иметь трещин, сколов и других явно видимых дефектов.

Электрические приборы, такие как генератор, аккумулятор, провода высокого напряжения, подводимые к свечам, также осматриваются на предмет наличия грязи, сгоревшей или расплавленной от высокой температуры изоляции, и прочих видимых дефектов. Следом на наличие этих же проблем стоит проверить и систему охлаждения вместе с радиатором.

После окончания визуального осмотра двигатель следует запустить и послушать, насколько правильно он работает внутри. Конечно, для таких целей лучше всего взять с собой специалиста, который в случае наличия проблемы сразу же сможет ее определить, и даже возможно рассчитать примерную стоимость ремонта.

Есть и такие поломки, которые можно обнаружить и без особых знаний. Так, например, стук клапанов – это ярко выраженный звонкий звук, доносящийся из головки цилиндров и учащающийся с увеличением оборотов двигателя. Если слышны другие непонятные звуки, в таком случае лучше съездить в автосервис, и показать машину специалистам

На завершающем этапе, при осмотре состояния автомобиля на заведенном двигателе, стоит тщательно проверить работу всех его узлов и соединений. Поэтому, помимо прослушивания и визуального осмотра, стоит также сделать пробный заезд и почувствовать, насколько двигатель послушен, и как он будет реагировать на различные ситуации, возникающие на дороге.

Заодно это поможет оценить, хорошо ли работает ходовая часть автомобиля и подвеска, проверить ее амортизационные свойства. Также на пробной поездке вы отлично прочувствуете, как отрегулирован развал и схождение автомобиля, а при окончании заезда рекомендуется посмотреть на износ резины, неравномерное наличие которого и будет говорить о проблеме с ремонтом ходовой.

Главное не кидайтесь на первый понравившийся автомобиль, сохраняйте хладнокровность, не позволяйте эмоциям завладевать вами в таких ответственных ситуациях.



