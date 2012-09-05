Тут может быть два варианта: подать собственное объявление о покупке автомобиля в раздел "Куплю автомобиль" и искать подходящий вариант в разделах "Продажа автомобиля".

По мнению специалистов, правильно составленное объявление будет «мечено и найдет живой отклик, так как рынок автомобилей уже достаточно насыщен и продать подержанную машину сходу удается уже не всегда. Кроме того, этот вариант удобен большой категории ”нерешительных" продавцов, которые не прочь продать свой автомобиль, но "канитель", связанная с этим, их останавливает. Они с удовольствием готовы переложить эту "канитель" на вас. Для вас же, как покупателя, это может обернуться некоторым снижением цены.

Если же вам не подходит эта "канитель", то необходимо обратиться к разделу "Продажа автомобилей". Здесь необходимо правильно расшифровать информацию, которая скрывается за скупыми строчками объявления.

Информацию в объявлениях можно разделить на две части: объективную и субъективную.

К первой относятся сведения, как правило, не подлежащие сомнению. А именно: марка автомобиля, модель, год выпуска, цвет и величина пробега. Впрочем, последний параметр часто подвергается "коррекции”, однако в первом приближении его можно принять.

К субъективной можно отнести информацию, косвенно определяющую состояние машины. Такие часто встречающиеся фразы, как "сел и 4 поехал", "на полном ходу", не должны вводить в заблуждение об истинном положении автомобиля.