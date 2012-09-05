Фразы "из первых рук", "гаражного хранения", "зимой не эксплуатировалась", "родное железо и краска" говорят, конечно, в пользу автомобиля, но гарантий хорошего состояния кузова не дают.

"Замена железа по кругу", "весь металл новый", "низ хорошо проварен" и т. п. - автомобиль много повидал на своем веку, его эксплуатировали круглый год и, как минимум, проехали 200 тыс. км, а затем, заменив гнилые крылья, пороги, а иногда и двери, перебрав мотор и перекрасив кузов, пытаются реализовать.

Наличие дополнительного оборудования, например "центр, замок, сигнализация, мультилок, имп. чехлы, немец, оптика, мовиль + подкрылки, музыка "Пионер" + СД х 12, тонир. молдинги", не должно заслонять тот факт, что вы покупаете не музыкальный центр, а автомобиль. Хотите заказать seo продвижение сайта спб? Обратитесь в Web Студию ArtCreation.

Изучая объявления о продаже автомобилей, необходимо понимать, что среди множества довольно средних и невыгодных предложений встречаются и весьма привлекательные с точки зрения соотношения цены и качества. Но необходимо также понимать, что не вы один читаете эти объявления. Как уже было сказано, существует значительная группа перекупщиков автомобилей, для которых это хороший бизнес. Тем не менее покупка автомобиля по Объявлению - один из самых распространенных способов покупки.

Покупка через комиссионный магазин

Покупка через комиссионный магазин, пожалуй, наименее привлекательный способ покупки - автомобили обезличены, цена заведомо выше из-за комиссионных, торг невозможен. Толковый осмотр автомобилей, как правило, тоже невозможен.

Обычно в комиссионный магазин сдают автомобили те владельцы, которые отчаялись продать их любым другим путем.